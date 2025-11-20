सोनभद्र में झपट्टा मारकर महिला से छीना मोबाइल बरामद, दो आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना पुलिस ने महिला का मोबाइल छीनने के दो आरोपितों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपित खैरटिया गांव निवासी अरविंद केशरी उर्फ छोटू व सत्यम जायसवाल के पास से पुलिस ने छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया।

महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 14 अक्टूबर को बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इस तहरीर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के निर्देशन में जांच शुरू की और आराेपितों की तलाश करने लगी।

बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपितों को केन्द्रीय विद्यालय के पास जंगल के रास्ते ओबरा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से छीना मोबाइल बरामद किया। चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित अरविन्द केशरी उर्फ छोटू ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी सत्यम जायसवाल के साथ 14 अक्टूबर को मोटर साइकिल से चोपन आया था।