    सोनभद्र में नाबालिक से दुष्कर्म का मामला दर्ज, मां की तहरीर पर हो रही कार्रवाई

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    सोनभद्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

    पीड़िता की माँ द्वारा लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। थाना क्षेत्र मे एक गांव में नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आया है। जहाँ पीड़िता की माँ के द्वारा लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।

    जानकारी के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक (15 वर्ष) को बहला फुसलाकर जंगल जाने वाले रास्ते पर ले जाकर राकेश पुत्र दुबराज निवासी मुनगाडीह ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया तो नाबालिक ने इस वारदात को अपने परिजनों को बताया।

    पीड़िता के परिजनों को जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने बभनी थाने मे लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया क‍ि लिखित तहरीर के आधार पर पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।