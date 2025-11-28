सोनभद्र में नाबालिक से दुष्कर्म का मामला दर्ज, मां की तहरीर पर हो रही कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बभनी (सोनभद्र)। थाना क्षेत्र मे एक गांव में नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश मे आया है। जहाँ पीड़िता की माँ के द्वारा लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।

जानकारी के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक (15 वर्ष) को बहला फुसलाकर जंगल जाने वाले रास्ते पर ले जाकर राकेश पुत्र दुबराज निवासी मुनगाडीह ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया तो नाबालिक ने इस वारदात को अपने परिजनों को बताया।