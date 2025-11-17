सोनभद्र में खदान हादसे में जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई, चाहे वह किसी पार्टी का हो : रवीन्द्र जायसवाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे में मृतकों के परिजनों से मिलने सोमवार को मिलने प्रभारी व स्टांप एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रवीन्द्र जायसवाल यहां पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया।

मंत्री ने कहा कि मामले की हर स्तर पर जांच कराई जाएगी। जो भी दाेषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया के उस सवाल खदान में भाजपा नेता भी शामिल पर मंत्री ने कहा कि इसमें किसी का भी आएगा उसपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिजनों के साथ हैं। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि इस दुर्घटना में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसपर कार्रवाई की जाएगी। उस दिन मुख्यमंत्री जिले में थे इसके बाद भी खदान में काम चल रहा था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अगर मौखिक रूप से भी खदान बंद रखने को कहा था तो भी यह मामला गंभीर है।