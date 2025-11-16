जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बिल्ली मारकुंडी में ड्रिलिंग के दौरान शनिवार को दोपहर बाद हुए खदान हादसे में मलवे में दबे अब तक तीन शव बरामद हो चुके हैं। घटना के करीब पांच घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने पर मलवे में दबे मजदूरों की तलाश शुरू हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहला शव देर रात करीब दो बजे ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई ग्राम पंचायत के अमिरिनिया टोला निवासी 28 वर्षीय राजू सिंह गौड़ पुत्र त्रिवेणी सिंह गौड़ का बरामद हुआ। उसके जेब से मिले मोबाइल से संपर्क किया गया तो भाई सोनू सिंह ने मृतक की पहचान की। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बाकी दो शवों की पहचान नहीं हो सकी है। शेष की तलाश जारी है।

उधर पुलिस ने घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए बग्घानाला तिराहे के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। मौके पर फोर्स लगाई गई है, जो किसी को भी खदानों की ओर जाने नहीं दे रही है। सांसद छोटेलाल खरवार और सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव सुबह नौ बजे ही बग्घानाला पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें खदान की ओर जाने से रोक दिया।