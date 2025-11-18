Language
    सोनभद्र खदान हादसे में अब तक सात लोगों के मौत की पुष्टि, पेटीदार हुआ था पांच घायलों को लेकर फरार, चल रही तलाश

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    सोनभद्र में एक खदान हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद पेटीदार पांच घायलों को लेकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

     सोनभद्र ज‍ि‍ला प्रशासन ने अब तक सात शव बरामद होने की पुष्टि की है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग वर्क्स में शनिवार को हुए खदान हादसे के बाद लगातार चौथे दिन भी रेस्क्यू जारी है। प्रशासन ने अब तक सात शव बरामद होने की पुष्टि की है।

    इसके साथ ही पांच घायलों को भी चिह्नित किया है। इसमें से चार घायल अनपरा थाना क्षेत्र के कुलडोमरी गांव के निवासी हैं, जिन्हें पेटीदार घायल होने के बाद मौके से लेकर फरार हो गया था।

    आरोप है क‍ि उनका वाराणसी के किसी अस्पताल में उपचार कराया गया और ठीक होने के बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया है जिनकी पुलिस को तलाश है।

    इसके अलावा एक अन्य श्रमिक भी चिह्नित किया गया है जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। हादसे वाली खदान में मंगलवार को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। मलबे को हटाकर देखा जा रहा है कि कहीं कोई श्रमिक दबा या फंसा तो नहीं है।

