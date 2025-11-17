Sonbhadra Mine Accident: खदान हादसे में कुल चार शव बरामद, बचाव में जुटी 100 जवानों की टीम

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। सोनभद्र खदान हादसे में चार की मौत हो चुकी है। सोमवार की सुबह जिला अस्पताल में तीन और शव आए हैं। इसमें रविंद्र की पहचान उसकी पत्नी गीता देवी ने की है। दो भाइयों संतोष यादव व इंद्रजीत यादव की पहचान उसके छोटे भाई छोटू यादव ने की है। कल का राजू के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। कुल मिलाकर खदान हादसे में चार शव बरामद हुए हैं। मलबे में दबे अन्य मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ के 100 से अधिक जवान कर रहे रेस्क्यू एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व सीआईएसएफ के करीब 100 से अधिक जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं पुलिस खदान हादसे के मामले में कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक मधुसूदन सिंह और उसके पार्टनर दिलीप केशरी समेत तीन के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। आरोपित फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीम गठित की गई है। हादसे की जानकारी पर एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया, विंध्याचल के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह शनिवार की रात ही मौके पर पहुंचे थे। घटना की जानकारी लेने के बाद रविवार की सुबह लौट गए थे।

खदान का मलबा। खदान के मलबे में 15 मजदूरों के दबे होने की थी आशंका, अब भी तलाश हादसा शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे हुआ जब ब्लास्टिंग के लिए कृष्णा माइनिंग वर्क्स कंपनी की पत्थर की खदान में होल बनाने के लिए ड्रिलिंग का काम चल रहा था। नौ कंप्रेशर मशीनों पर 18 मजदूर काम कर रहे थे। उसी समय एक तरफ से चट्टान धंस गई और मलबा करीब 150 फीट नीचे आ गिरा। तीन मजदूर तो बचकर बाहर आ गए, लेकिन शेष 15 लापता हो गए। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। शनिवार की रात लगभग आठ बजे से ही वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि भारी मलबा, खदान के 150 से 200 फीट गहरा होने और अंधेरे के कारण बचाव कार्य में अपेक्षित गति नहीं आ सकी।

खदान स्वामी समेत तीन के खिलाफ दर्ज हो चुका है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा रविवार को सुबह 100 से अधिक जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआइएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। एक बड़ा पत्थर गिर जाने के कारण उसे तोड़कर हटाने में समय लग रहा है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि दुर्घटनास्थल अति संवेदनशील है, इसलिए आम जनता या बाहरी लोगों का आवागमन सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, ताकि भीड़ के कारण कोई नया हादसा ना हो। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि पत्थर हटने के बाद ही दबे हुए श्रमिकों के बारे में सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारों का जल्द ही पता लगाया जाएगा।