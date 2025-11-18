सोनभद्र खदान हादसे में मृतक आश्रितों को मिले 50 लाख व सरकारी योजनाओं का लाभ

जागरण संसं, सोनभद्र। बिल्ली-मारकुंडी में 15 नवंबर को हुए खनन हादसे के विरोध में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष दो मिनट का मौन रखने के बाद प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति व राज्यपाल के नामित ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि राजनीतिक व प्रशासनिक मिलीभगत से अवैध तरीके से खनन का काम जनपद में चल रहा है।

आरोप लगाया कि बचाव अभियान में लापरवाही बरती गयी। अगर समय व तेजी से काम किया गया होता तो कई श्रमिकों की जान बचायी जा सकती थी। कहा कि घटना स्थल पर राजनीतिक दल व सामाजिक संस्थाओं को जाने से रोका गया। इससे यह साफ होता है कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा था। हादसे ने खनिज विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है।