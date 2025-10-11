राजकीय मेडिकल कॉलेज में 68 रुपये में फटे फेफड़े का हुआ सफल ऑपरेशन, एक्स-रे में हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मीरजापुर के सक्तेशगढ़ का निवासी 33 वर्षीय चंद्रशेखर सांस की बीमारी से परेशान था। उसने कई जगह उपचार कराया। फिर भी उसे आराम नहीं मिला। इस पर वह राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में पहुंचा और सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. नागेंद्र कुमार से मिला। उन्होंने जब उसका सीने का एक्सरे कराया तो पता चला कि उसका फेफड़ा ही फट गया है।

शनिवार को चिकित्सक ने मरीज को एलटू अस्पताल में चंद्रशेखर के फेफड़े का सफल ऑपरेशन किया। चिकित्सक ने बताया कि मरीज का खांसते-खांसते फेफड़ा फट गया था। उसे चार माह से बुखार आ रहा था।

राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसका ऑपरेशन सिर्फ 68 रुपये की सरकारी फीस पर हो गया। उसे बेड और दवाओं का एक भी रुपये अलग से नहीं खर्च करना है।

जबकि प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन और अन्य चार्ज लेकर करीब 30 हजार रुपये तक का खर्च आता। चिकित्सक नागेंद्र ने बताया कि जिस व्यक्ति को ऑपरेशन हुआ है, उसे टीबी होने की आशंका है। बताया कि ज्यादा सांस फूलने से व्यक्ति दम भी तोड़ देता है।