    खोखा और रजखड़ के जंगल में मिले युवक-युवती के शव की हुई पहचान, घर वालों के विरोध के चलते भागे थे गुजरात

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    सोनभद्र के खोखा जंगल में मिले युवती के शव की पहचान हुई है। वह बिहार के पटना जिले की रहने वाली थी। युवती और उसके प्रेमी राजू कुमार की हत्या उसके भाई ने की थी क्योंकि वे दोनों घर वालों के विरोध के चलते गुजरात भाग गए थे। भाई ने उन्हें शादी के बहाने मीरजापुर बुलाया और गोली मार दी।

    खोखा और रजखड़ के जंगल में मिले युवक-युवती के शव की हुई पहचान

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। हाथीनाला थाना क्षेत्र के खोखा गांव के जंगल में मिले युवती के शव की पहचान हो गई है। मृतका की पहचान बिहार के पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव निवासी के रूप में हुई है। 

    युवती और उसके ही गांव के निवासी 21 वर्षीय उसके प्रेमी राजू कुमार को युवती के भाई ने गुजरात से मीरजापुर बुलाकर उनकी गोली मारकर हत्या की। फिर युवती का शव खोखा के जंगल और युवक का शौक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के राजखड़ घाटी के जंगल में फेंक दिया। 

    मृतक राजू के भाई रोहित कुमार की तहरीर और युवती के भाई के लोकेशन पर दोनों शवों की पहचान हुई है। हालांकि हाथीनाला या दुद्धी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मंगलवार को पुलिस टीम ने बिहार में युवती के भाई के घर दबिश दी है और उसे हिरासत में लिया है। 

    बता दें कि एक ही गांव के रहने वाले युवक और युवती आपस में प्रेम करते थे।दोनों घर वालों के विरोध के कारण गुजरात भाग गए थे। बाद में युवती के भाई ने दोनों को गुजरात से शादी करने के बहाने मीरजापुर रेलवे स्टेशन पर बुलाया था। 

    वहां से दोनों 21 सितंबर को मीरजापुर के लिए निकले और 23 को वहां आ गए। वहां से उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर आरोपी सोनभद्र के लिए निकला। बरकछा में गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा। 

    इसके बाद आरोपितों ने राजू और युवती की गोली मारकर हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। 24 सितंबर को युवती का शव खोखा के जंगल में और छह अक्टूबर को युवक का शव दुद्धी के राजखड़ घाटी में मिला। 

    अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि खोखा और रजखड़ घाटी में मिले दोनों शवों का एक दूसरे से लिंक है। जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। खोखा के शव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज है।