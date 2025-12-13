सोनभद्र स्टेशन पर बन रहा पहला फुट ओवरब्रिज, निर्माण के बाद बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा जल्द ही पहला चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनने वाला है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। रेलवे विभाग ने 32 मीटर के छह गाडर तैयार किया है। उम्मीद है कि ब्रिज के गाडर को 14 दिसंबर को चढ़ाया जाएगा।

इसके लिए बड़ी-बड़ी क्रेन और मशीनें स्टेशन परिसर में पहुंचाई गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन पर बढ़ते यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।

गाडर चढ़ाए जाने के बाद पुल का ऊपरी ढांचा तैयार कर उस पर फर्श डाला जाएगा। इसके बाद रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित आवागमन की बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

बताया गया कि गाडर चढ़ाने का कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से जटिल है, इसलिए इसे रेलवे इंजीनियरों की निगरानी में पूरा किया जाएगा। कई दिनों से इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। ताकि कही कोई कमी नहीं रह जाए।

इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का आवागमन ठप रहेगा। निर्माण कार्य के समय यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है।

रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि फुट ओवरब्रिज बनने के बाद स्टेशन पर ट्रैक के विस्तारीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद इस स्टेशन से ट्रेनों का आवागम बढ़ जाएगा। साथ ही ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए यहां पर नया भवन भी बनाया जा रहा है।