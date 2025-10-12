सोनभद्र में वन रक्षकों की परीक्षा की पहली पारी में 1778 परीक्षार्थी हुए शामिल
सोनभद्र में वन रक्षकों की भर्ती परीक्षा की पहली पारी में 1778 उम्मीदवार शामिल हुए। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजित की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया। पहली पारी के सफल समापन के बाद, प्रशासन अब दूसरी पारी की तैयारी कर रहा है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधिनस्थ सेवा के तहत वन रक्षकों की प्री परीक्षा रविवार को प्रथम पाली में नकलविहीन संपन्न हो गई। परीक्षा के लिए 4128 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1778 परीक्षा उपस्थित हुए और 2350 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कालेज राबर्ट्सगंज और मूडिलाडीह का निरीक्षण किया।
परीक्षा के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कालेज चुर्क ए, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, राजा शारदा महेश इंटर कसलेज, आदर्श इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, गुरुद्वारा इंटर कालेज चोपन, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कालेज मधुपुर, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज चुर्क बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कालेज मूडिलाडीह घोरावल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कॉलेज रामगढ़ और शहजादा साहब उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज रामगढ़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था रही। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हुई और प्रत्येक केंद्र पर सिपाहियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। प्रथम पाली में सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े 11 बजे तक हुई परीक्षा में परीक्षार्थियों के समय से केंद्र तक पहुंचने के लिए बढ़ौली चौराहे पर हेल्प डेस्क लगाया गया था, जो परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुुंचने की जानकारी दे रहा था।
