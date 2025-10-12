सोनभद्र में वन रक्षकों की परीक्षा की पहली पारी में 1778 परीक्षार्थी हुए शामिल

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधिनस्थ सेवा के तहत वन रक्षकों की प्री परीक्षा रविवार को प्रथम पाली में नकलविहीन संपन्न हो गई। परीक्षा के लिए 4128 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1778 परीक्षा उपस्थित हुए और 2350 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कालेज राबर्ट्सगंज और मूडिलाडीह का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कालेज चुर्क ए, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, राजा शारदा महेश इंटर कसलेज, आदर्श इंटर कालेज राबर्ट्सगंज, गुरुद्वारा इंटर कालेज चोपन, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कालेज मधुपुर, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज चुर्क बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कालेज मूडिलाडीह घोरावल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इंटर कॉलेज रामगढ़ और शहजादा साहब उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज रामगढ़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।