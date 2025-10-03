सोनभद्र के रेणुकूट में दशहरा उत्सव के दौरान आतिशबाजी से हादसा, चार लोग गंभीर रूप से झुलसे
सोनभद्र के रेणुकूट में दशहरा उत्सव के दौरान आतिशबाजी में हादसा हो गया। रावण दहन के बाद हुई आतिशबाजी में स्काई शॉट पटाखा भीड़ में फटने से चार लोग झुलस गए। घायलों को तुरंत हिंडाल्को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनभद (रेणुकूट)। हिंडाल्को कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में गुरुवार की शाम रावण दहन कार्यक्रम के बाद आयोजित आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शाम लगभग 6:50 बजे हुए इस हादसे में स्काई शॉट पटाखा अचानक तकनीकी गड़बड़ी के कारण भीड़ के बीच जाकर फट गया। चिंगारी और आग की लपटों की चपेट में आने से चार लोग झुलस गए।
घटना के बाद तत्काल घायलों को हिंडाल्को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों में विनय गुप्ता, निवासी, हिंडाल्को कॉलोनी, विनोद कुमार पांडेय, निवासी हिंडाल्को कॉलोनी
जयचंद, निवासी- पद्मिनी होटल के पास, चुन्नी देवी, निवासी पद्मिनी होटल के पास शामिल हैं। घटना के बाद समाजसेवी विजय प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने अस्पताल कर्मियों से घायलों के उचित इलाज में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आतिशबाजी के दौरान पटाखा फूटकर दर्शकों की ओर चला गया था, जिससे चार लोग मामूली रूप से झुलस गए। सभी को उपचार कर छुट्टी दे दी गई है।
स्थानीय नागरिकों ने आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
