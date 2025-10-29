सोनभद्र में स्कूल की ठेकेदारी के लिए फर्जी मुख्य सचिव बन कलेक्टर को फोन करना पड़ा महंगा

जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। मध्य प्रदेश सिंगरौली जनपद के कलेक्टर को फर्जी मुख्य सचिव बनकर फोन करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर गौरव बैनल ने इस फर्जीवाड़े का राजफाश बुधवार को किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंगरौली जनपद के कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि गत शुक्रवार को उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने स्वयं को मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य सचिव बताया। उसने फोन पर कहा कि सरकारी स्कूलों के मरम्मत व विद्युतीकरण का निविदा हमारे भेज गए लोगों को दिलाने की कोशिश करिए।

मैसेज की भाषा शैली पर संदेह होने के कारण कलेक्टर को फर्जीवाड़े की आशंका हुई। उन्होनें एसपी मनीष खत्री को पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही एसपी को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अगले दिन शनिवार को फिर फोन आया। बताया गया कि दो लोग सोमवार को उनसे मिलेगें, उनका काम देखने को कहा।