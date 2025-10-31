Language
    सोनभद्र में पुल‍िस ने मुठभेड़ में भभुआ के पशु तस्कर को दबोचा, पैर में गोली लगने से घायल, तीन बदमाश फरार

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बिहार का एक तस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पिकअप पर लदे पांच गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है, जिन्हें वध के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। तीन तस्कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    Hero Image

     

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नौगढ़ पुलिया के पास शुक्रवार की भोर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से तस्कर बिहार के भभुआ जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के झरिया गांव निवासी जितेन्द्र यादव दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया और वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे दबाेच लिया। उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने पिकअप पर लदे पांच गोवंशीय पशुओं को भी बरामद कर लिया है।

    यह गोवंशीय पशु वध के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। तीन तस्कर इबरार, मल्लू और हजरत निवासी अज्ञात अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छह आरोपित इबरार, मल्लू, हजरत, नाटे, मुखिया और हाफिज की पुलिस तलाश कर रही है।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जनपद में गो-तस्करी, अंतरराज्यीय गो-तस्करों तथा वांछित, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार की भोर में राबर्ट्सगंज कोतवाली व एसओजी पुलिस को सूचना मिली कि चार पशु तस्कर एक पिकअप से कुछ गोवंशीय पशुओं को घोरावल से नौगढ़ राबर्ट्सगंज के रास्ते बिहार वध करने के लिए ले जा रहे हैं।

    इस पर राबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम ने दो अलग-अलग टीमें बनाकर मौके पर पहुंचकर दोमुहिया पुलिया के पास घेराबंदी की। खुद को घिरता देखकर अपराधियों ने भागने के प्रयास में पुलिस बल पर फायरिंग शुरु कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की जिसमें तस्कर जितेंद्र यादव के पैर में गोली लगी। उसे दबोच लिया गया।

    एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी आरोपित ने पूछताछ में जानकारी दी है कि कैमूर बिहार में बैठे उसके रिश्तेदार भगवान यादव व बलवंत यादव ने गोवंश तस्करी की पूरी प्लानिंग का षड्यंत्र करके योजना बनाई थी। सीओ सिटी रणधीर मिश्र ने भी आरोपित से पूछताछ की। हम लोग इन पांच राशि गोवंशीय पशुओं को घोरावल के पास से मिलकर लादे थे। नौगढ़ होते हुए बिहार ले जाकर वहां पर शातिर तस्कर नाटे, मुखिया और हाफिज को देते।

    इसकी पूर्व में भी कई बार हम लोग इसी योजना के तहत ले जाकर इन लोगों को दिए हैं। पुलिस मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज कोतवाली माधव सिंह, एसओजी प्रभारी एसआई राजेश कुमार चौबे, एसआई सुरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार यादव, रविकांत मिश्रा शामिल रहे।