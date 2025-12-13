Language
    सोनभद्र के सोन पंप नहर में मिला 70 वर्षीय वृद्ध का शव, पुल‍िस ने शुरू की जांच

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:40 PM (IST)
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में सोन पंप नहर में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिला। मृतक की पहचान रामकुमार गोंड़ के रूप में हुई, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ ...और पढ़ें

    शव देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना चोपन पुलिस को दी।

    जागरण संवाददाता, गुरमा (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के सलखन ग्राम पंचायत के बैरहवा टोले में शनिवार की अलसुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सोन पंप नहर में एक वृद्ध का शव उतराया हुआ दिखाई दिया। शव देखे जाने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना चोपन पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह, उपनिरीक्षक अभयनाथ यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से शव को नहर से बाहर निकालने का कार्य किया गया। शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान 70 वर्षीय रामकुमार गोंड़ उर्फ गैता निवासी बशहवा टोला, ग्राम पंचायत बेलछ, थाना चोपन के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान श्याम नारायण गोंड़ ने भी मृतक की पहचान की पुष्टि की। स्वजनों और ग्राम प्रधान के अनुसार, मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और एक दिन पूर्व घर से लापता हो गए थे, जिनकी तलाश स्वजन कर रहे थे।

    स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि नहर के पास बनी पुलिया से गुजरते समय असंतुलित होकर गिरने से वृद्ध की पानी में डूबकर मौत हो गई होगी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि रामकुमार गोंड़ एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी मानसिक स्थिति के कारण वे अक्सर घर से बाहर निकल जाते थे।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को भी उजागर किया है, जहां स्थानीय लोग नहर के किनारे सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।