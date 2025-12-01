सोनभद्र में शराब के नशे में पतियों ने पीटकर की दो महिलाओं की हत्या

जागरण संवाददाता, आसनडीह (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के चपकी व सिंदूर गांव में दो व्यक्तियों ने शराब के नशे में अपनी पत्नियों की पीटकर हत्या कर दी। एक व्यक्ति ने हत्या के बाद खुद थाना में जाकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। दूसरा पत्नी को अस्पताल पहुंचाकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरे की तलाश कर रही है।

चपकी गांव निवासी शंकर गोंड ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। पहली से चार बड़े बच्चे हैं। वे अलग रहते हैं। उसमें से से दो बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। दूसरी पत्नी से तीन बच्चे हैं। रविवार की रात शंकर शराब के नशे में अपने घर पहुंचा। यह देख पत्नी 35 वर्षीय उर्मिला ने शराब पीने से मना किया तो उसने विवाद कर लिया। फिर पत्नी की लात घूसों से पिटाई कर दी।

जब वह अचेत हो गई तो वह दूसरे कमरे में बच्चों के पास सोने चला गया। कुछ देर बाद उसकी 10 वर्ष की बेटी मां के कमरे में गई तो उसे जमीन पर पड़ा देख सोता हुआ समझ कर अपने कमरे में आकर सो गई। सोमवार की सुबह जब पति शंकर सो कर उठा तो पत्नी के कमरे में गया। वहां उसे मृत देख वह करीब 10 किमी दूर बस से चलकर थाने पहुंचा।

पुलिस कर्मियों से कहा कि साहब, हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। शव जमीन पर पड़ा है। इस पर पुलिस उसे लेकर उसके घर गई और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। उधर मृतका उर्मिला के पिता ने बताया राय सिंह निवासी नधिरा ने बताया कि वर्ष 2019 में उसके पति ने उर्मिला को मारकर कुआं में डाल दिया था लेकिन वह बच गयी थी।

उसके पति ने ही थाने में जाकर सूचना दी। उधर सिंदूर गांव में रविवार की रात बबलू अगरिया ने घरेलू विवाद में पत्नी 40 वर्षीय फूलमती की लाठी से पीटकर हत्या कर दी।स्वजन का कहना है कि रात में पति शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी से विवाद करने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो उसकी लाठी से पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गई। फिर वह फरार हो गया। जानकारी पर स्वजन उसे लेकर सीएचसी बभनी पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।