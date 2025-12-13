नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड ने म्यूट खाते में मंगा लिए 40 हजार, पुलिस ने 12000 वापस कराया

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई ते हो जा रही है। इस पोर्टल पर शिकायत कराने वाले दीप कुमार मौर्य, निवासी उचका दाई पोस्ट मोकरसिम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र की राशि वापस कराई गई है।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर छलपूर्वक 40 हजार रुपये साइबर अपराधियों ने एक म्यूट एकाउंट में स्थानांतरित कर ली गई थी। उक्त प्रकरण में थाना करमा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए एनसीआरपी पोर्टल पर विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को आवेदक के मूल बैंक खाते में 12 हजार रुपये राशि वापस कराई गई।