नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड ने म्यूट खाते में मंगा लिए 40 हजार, पुलिस ने 12000 वापस कराया
सोनभद्र में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर एक साइबर फ्रॉड ने एक व्यक्ति के म्यूट खाते से 40 हजार रुपये मंगवा लिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1200 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई ते हो जा रही है। इस पोर्टल पर शिकायत कराने वाले दीप कुमार मौर्य, निवासी उचका दाई पोस्ट मोकरसिम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र की राशि वापस कराई गई है।
जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर छलपूर्वक 40 हजार रुपये साइबर अपराधियों ने एक म्यूट एकाउंट में स्थानांतरित कर ली गई थी।
उक्त प्रकरण में थाना करमा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए एनसीआरपी पोर्टल पर विधिक कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को आवेदक के मूल बैंक खाते में 12 हजार रुपये राशि वापस कराई गई।
धनराशि वापस कराने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना करमा, जनपद सोनभद्र व कांसटेबल सूर्य सिंह, साइबर हेल्प डेस्क, थाना करमा, जनपद सोनभद्र थे। पुलिस ने सभी से अपील की है कि जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।