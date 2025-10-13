Language
    सोनभद्र में अपराध की रोकथाम के लिए एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर शुरू

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    सोनभद्र जिले में अपराध को नियंत्रित करने के लिए एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपराध की जानकारी देने का एक सरल माध्यम प्रदान करना है, ताकि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। पुलिस विभाग ने सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति 9696132419 पर फोन कर अपराध संबंधित सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। 19 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करने के बाद से एसपी के चलाए गए अभियान में 12 अक्टूबर तक 56 गोवंशीय पशु बरामद किये गए हैं। 10 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान नौ आरोपित पकड़े गए हैं।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंतर राज्यीय गो-तस्करों के नेटवर्क को चिन्हित कर ध्वस्त करने के उद्देश्य से दबिश दी गई। खुफिया सूचना के आधार पर गठित विशेष पुलिस टीमों ने दिन-रात अभियान चलाया। गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, विशेषकर गो-तस्करी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई होगी।

    आम जनता की सुरक्षा और विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताया कि जनपद में गौ-तस्करी एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर 9696132419 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी नागरिक काल अथवा वाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। प्राप्त सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद में गो-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गो-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। अभियान के अंतर्गत गो-तस्करी से जुड़े अपराधियों पर लगातार कार्यवाही कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

    अभियान की प्रमुख उपलब्धियां (दिनांक 19.09.2025 से 12.10.2025 तक):

    कुल पांच अभियोगों में
    • 56 गोवंशीय पशु बरामद किए गए।
    • 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए।

    अन्य 03 अभियोगोंमें:
    • 09 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

    कार्रवाई की विशेषताएं
    •अन्तर्राज्यीय गो-तस्करों के नेटवर्क को चिन्हित कर ध्वस्त करने के उद्देश्य से रणनीतिक दबिशें दी गईं।
    •खुफिया सूचना के आधार पर गठित विशेष पुलिस टीमों द्वारा दिन-रात अभियान चलाया गया।
    •गोवंश की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की
    गई।

    पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा का संदेश
    “जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, विशेषकर गो-तस्करी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस विभाग अपराध और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही कर रहा है। आम जनता की सुरक्षा और विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

    सूचना देने हेतु जारी एण्टी क्राइम हेल्प लाइन नम्बर:
    पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा जनपद में गौ-तस्करी एवं अन्य अपराधों की रोकथाम हेतु एण्टी क्राइम हेल्पलाइन नम्बर –9696132419 जारी किया गया है। इस नम्बर पर कोई भी नागरिक कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।