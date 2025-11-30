सोनभद्र में एनसीएल जयंत सीएचपी में करंट की चपेट से संविदा श्रमिक की मौत

जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। सीमा से सेट मध्य प्रदेश सिंगरौली जनपद में स्थित एनसीएल जयंत परियोजना के कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) में रविवार अपराह्न एक संविदा श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चकरिया गांव निवासी अरविंद खैरवार के रूप में हुई है, जो एचडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता था।

रविवार अपराह्न लगभग 12 बजे अरविंद वेल्डिंग मशीन को स्थानांतरित कर रहा था, तभी मशीन में अचानक करंट आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया। सहकर्मियों ने उसे तत्काल जयंत नेहरू अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।