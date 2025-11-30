सोनभद्र में एनसीएल जयंत सीएचपी में करंट की चपेट से संविदा श्रमिक की मौत
सोनभद्र जिले के एनसीएल जयंत परियोजना के सीएचपी में एक संविदा श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक अरविंद खैरवार एचडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता था। वेल्डिंग मशीन को स्थानांतरित करते समय वह करंट की चपेट में आ गया।
जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। सीमा से सेट मध्य प्रदेश सिंगरौली जनपद में स्थित एनसीएल जयंत परियोजना के कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) में रविवार अपराह्न एक संविदा श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चकरिया गांव निवासी अरविंद खैरवार के रूप में हुई है, जो एचडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता था।
रविवार अपराह्न लगभग 12 बजे अरविंद वेल्डिंग मशीन को स्थानांतरित कर रहा था, तभी मशीन में अचानक करंट आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया। सहकर्मियों ने उसे तत्काल जयंत नेहरू अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर विंध्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है व परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए ठेका कंपनी से बातचीत की जाएगी।
हादसे के बाद सुरक्षा उपकरणों की कमी को लेकर मजदूरों में आक्रोश फैल गया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि जोखिमपूर्ण कार्यों के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।