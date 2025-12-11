Language
    7 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी को निकालने पर हंगामा, ब‍िजली के पोल पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, सात वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी को कार्य से निकालने पर हंगामा हुआ। चोपन थाना क्षेत्र में एक संविदा कर्मचारी ने बिजल ...और पढ़ें

    निकाले गए कर्मचारियों ने बेरोजगारी की चिंता जताई और प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सात वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी को कार्य से निकालने पर जि‍ले में गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। गुरुवार को सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र स्थित सलखन फासिल्स पार्क के विद्युत सब स्टेशन में एक संविदा कर्मचारी ने आत्महत्या का प्रयास किया।

    यह घटना तब हुई जब जेई द्वारा पांच संविदा कर्मचारियों को कार्य से निकाल दिया गया। इस दौरान, सुरेंद्र कुमार, जो कि 25 वर्ष के हैं और सलखन के निवासी हैं, उन्‍होंने 11,000 वोल्ट के विद्युत पोल पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया।

    चोपन थानाध्यक्ष को इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए सुरेंद्र को विद्युत पोल से उतारा। सुरेंद्र ने बताया कि उन्हें और अन्य चार संविदा कर्मचारियों को जेई द्वारा यह कहकर निकाला गया कि वे विद्युत पोल पर नहीं चढ़ सकते। इस स्थिति में, उन्होंने बेरोजगारी की चिंता जताई और आक्रोशित होकर आत्महत्या का प्रयास किया।

    सुरेंद्र के साथ निकाले गए अन्य कर्मचारियों में प्रदीप, रूप कुमार, रोहित और छविंदर शामिल हैं। सभी कर्मचारियों में इस निर्णय को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों से वे इस कार्य में लगे हुए थे और अब अचानक उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है।

    इस घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी उचित कारण के निकाला गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

    कर्मचार‍ियों का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय से न केवल कर्मचारियों का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि इससे उनके परिवारों पर भी विपरीत असर पड़ता है। इस मामले में प्रशासन को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।