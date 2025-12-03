सोनभद्र में ट्यूशन पढ़ने निकला कक्षा छह का छात्र लापता, पुलिस को दी जानकारी

जागरण संवाददाता रेणुकूट (सोनभद्र)। स्थानीय पुलिस चौकी क्षेत्र के खाड़पाथर में एक 10 वर्षीय बालक के अचानक लापता हो जाने से इलाके में अफरातफरी मच गई है। गायब हुआ बालक 10 वर्षीय सन्नी राजभर सोनांचल शिक्षा निकेतन में कक्षा छह का छात्र है।

प्रतिदिन की तरह मंगलवार को वह सुबह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने के बाद वह ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन ट्यूशन से घर आने के बाद अचानक गायब हो गया। परिवार के अनुसार, देर शाम तक जब सन्नी घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी।

उन्होंने पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों में उसकी रातभर तलाश की, रिश्तेदारों तथा परिचितों से संपर्क किया, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और घर का माहौल बेहद व्याकुल बना हुआ है।