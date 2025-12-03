Language
    सोनभद्र में ट्यूशन पढ़ने निकला कक्षा छह का छात्र लापता, पुलिस को दी जानकारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    सोनभद्र में कक्षा छह का एक छात्र ट्यूशन जाने के बाद लापता हो गया है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर छात्र की ...और पढ़ें

    गायब हुआ बालक 10 वर्षीय सन्नी राजभर सोनांचल शिक्षा निकेतन में कक्षा छह का छात्र है।

    जागरण संवाददाता रेणुकूट (सोनभद्र)। स्थानीय पुलिस चौकी क्षेत्र के खाड़पाथर में एक 10 वर्षीय बालक के अचानक लापता हो जाने से इलाके में अफरातफरी मच गई है। गायब हुआ बालक 10 वर्षीय सन्नी राजभर सोनांचल शिक्षा निकेतन में कक्षा छह का छात्र है।

    प्रतिदिन की तरह मंगलवार को वह सुबह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने के बाद वह ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन ट्यूशन से घर आने के बाद अचानक गायब हो गया। परिवार के अनुसार, देर शाम तक जब सन्नी घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी।

    उन्होंने पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों में उसकी रातभर तलाश की, रिश्तेदारों तथा परिचितों से संपर्क किया, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और घर का माहौल बेहद व्याकुल बना हुआ है।

    बालक के न मिलने पर परिवार ने देर रात मौखिक रूप से पुलिस चौकी खाड़पाथर में सूचना दे दी है। पुलिस ने भी प्रारंभिक जानकारी लेकर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी सन्नी की तलाश में सहयोग कर रहे हैं।