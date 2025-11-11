सोनभद्र में निवेशकों के 40 करोड़ रुपये गबन के आरोप में मुख्य निदेशक समेत 11 पर मुकदमा
सोनभद्र में निवेशकों के 40 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में मुख्य निदेशक समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है, जिससे निवेशकों में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और निवेशकों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। लुभावनी योजनाओं से निवेशकों के लगभग 40 करोड़ गबन करने के आरोप में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने सिटी म्युचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड (सीएमबी इंडिया लिमिटेड), सीएमबी इंडिया निधि लिमिटेड के मुख्य निदेशक भागीरथी मौर्य सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई चोपन के भभाइच करगरा गांव निवासी विमलेश मौर्य की तहरीर पर की। पुलिस ने मीरजापुर के मुंहकुचवा राजपुर निवासी मुख्य निदेशक भागीरथी मौर्य, निदेशिका श्याम कुमारी, प्रयागराज के नुई दादरी निवासी निदेशक अमित कुशवाहा, प्रयागराज के गंगानगर निवासी निदेशक संतोष कुमार, मीरजापुर के राजपुर निवासी कृष्ण प्रकाश, सीएमबी इंडिया निधि लिमिटेड के डायरेक्टर रोहित भार्गव, संभवी सिंह, श्वेता सिंह, राहुल मौर्य, राबर्ट्सगंज के अमन मौर्य व अंजना सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है।
विमलेश ने तहरीर में कहा कि आरोपितों ने कंपनी का कार्यालय राबर्ट्सगंज सिविल लाइन सहित अन्य स्थानों पर खोला है। निवेशकों को लालच दिया गया कि उनकी कंपनी में धन लगाने पर बाजार से अधिक ब्याज मिलेगा। जब निवेशकों ने धन जमा किए तो उन्हें वापस करने में आनाकानी की गई। धन जमा करने का प्रमाण पत्र रेवेन्यू टिकट लगाकर भागीरथी मौर्य हस्ताक्षर कर देते थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 40 करोड़ का गबन किया है। निवेशक प्रयागराज में कंपनी के संबंधित कार्यालय पर अपना जमा धन लेने गए तो उन्हें वहां से लौटा दिया गया। इस पर 112 नंबर पुलिस को जानकारी दी गई। राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह को सौंपी गई है।
