सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग का राजफाश, राजस्थान निवासी पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार
सोनभद्र में म्योरपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के एक पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और जेवर बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरोह शादी के नाम पर ठगी करता था, जिसमें एक सदस्य विवाह तय कराता और दुल्हन शादी के बाद फरार हो जाती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर पुलिस ने विवाह के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग का राजफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राजस्थान निवासी रमेश कुमार पुत्र अजूबा राम, निवासी पोसाना, हाल पता असाना, जिला जालौर की शिकायत पर की गई। शिकायत आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी।
थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे ने बताया कि रानी कुमारी पत्नी रवि रंजन, उसकी मां माया देवी और पति रवि रंजन मौर्य को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नौ हजार 500 रुपये नकद, एक पीली धातु का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और शादी में पहना गया लाल जोड़ा बरामद किया है।
पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वह एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। गिरोह का एक सदस्य कृष्णा मौर्य वर पक्ष से संपर्क कर विवाह की बात तय कराता था। शादी के बाद दुल्हन रूपी सदस्य रानी नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस का कहना है कि इस गैंग के तार अन्य जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। मामले की आगे जांच जारी है। तीनों अभियुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।