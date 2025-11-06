सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग का राजफाश, राजस्थान निवासी पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर पुलिस ने विवाह के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग का राजफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राजस्थान निवासी रमेश कुमार पुत्र अजूबा राम, निवासी पोसाना, हाल पता असाना, जिला जालौर की शिकायत पर की गई। शिकायत आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई थी।

थानाध्यक्ष कमल नयन दुबे ने बताया कि रानी कुमारी पत्नी रवि रंजन, उसकी मां माया देवी और पति रवि रंजन मौर्य को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नौ हजार 500 रुपये नकद, एक पीली धातु का मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और शादी में पहना गया लाल जोड़ा बरामद किया है।