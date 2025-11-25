सोनभद्र के दो बीएलओ ने एसआइआर में किया 100 प्रतिशत कार्य, मिला सम्मान

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। एक ओर जहां कुछ कर्मचारी एसआइआर कार्य में लापरवाही ही अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले में शामिल सोनभद्र के दो कर्मचारियों 100 प्रतिशत कार्य कर एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मंगलवार को विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश व जिलाधिकारी बीएन सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया संबंधित कार्य को 100 प्रतिशत पूर्ण करने पर तहसील ओबरा के भाग संख्या 31 भभाईच के बीएलओ विजय कुमार को पुरस्कृत किया।

बीएलओ को अंग वस्त्रम, प्रशस्ति पत्र प्रोत्साहन राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। इससे पहले सोमवार को जिलाधिकारी बीएन सिंह ने ओबरा तहसील के ही भाग संख्या 35 अलउर के बीएलओ आशीष कुमार सिंह (अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग) को शत प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जाने पर सम्मानित किया था।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रगति जाने के लिए कमिश्नर ने मंगलवार को सर्किट हाउस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक की।

निर्देश दिया कि समस्त ग्राम स्तरीय कार्मिक यथा-सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, अमीन, लेखपाल, सहायक अध्यापक आदि को लगाकर बूथवार फार्म एकत्रित करे तथा फार्मों का डिजिटाईजेशन पूर्ण कराए। आयुक्त व जिलाधिकारी ने एसआइआर प्रक्रिया संबंधित कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने तहसील ओबरा के प्राथमिक विद्यालय भाग संख्या 31 भभाईच के मतदाताओं के नाम फीडिंग करने, गणना प्रपत्र का वितरण, बांटे गए गणना प्रपत्रों के एकत्रित करने सम्बन्धी कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त किए।

उन्होंने विधानसभा 402-ओबरा के मतदान स्थल 31 व 32 प्राथमिक विद्यालय भभाईच का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 31-प्राथमिक विद्यालय भभाईच में तैनात बीएलओ विजय कुमार, शिक्षामित्र ने अच्छा कार्य करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य को बेहतर तरीके से निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने इसकी सराहना की।

बताया कि 31-प्राथमिक विद्यालय भभाईच कक्ष-1 में कुल 772 मतदाता है, जिनमें से संबंधित बीएलओ विजय कुमार ने 646 फार्म मतदाताओं से एकत्रित करके उनको डिजिटाइज्ड भी कर लिया गया है, डिजिटाइेजशन का प्रतिशत 83.68 प्रतिशत है। बूथ पर लगे अन्य कर्मचारी आंगनबाडी, सचिव तथा अन्य कार्मिकों को आयुक्त ने प्रोत्साहित किया। निर्देश दिया कि सभी समूह में एकत्रित होकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्रित करके उन्हें डिजिटाइज्ड करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं उनके एकत्रीकरण हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को योजित करने तथा ससमय पूर्ण कराने हेतु विधानसभा के आंवटित मतदान स्थलों में नियुक्त बीएलओ की सहायता हेतु लेखपाल, रजिस्ट्रार कानूनगो, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन, प्रधानाध्यापक, सफाई कर्मचारी, सहायक अध्यापक एवं अन्य ग्राम स्तरीय कार्मिक बीएलओ के साथ सहयोग करें, जिससे कार्य पूर्ण हो सके।