सोनभद्र में ट्रक के धक्के से कार सवार अधिवक्ता की मौत, सड़क जाम
सोनभद्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के घोरावल बाईपास पर सतौहा मोड़ के पास सोमवार की सुबह लगभग दस बजे सड़क हादसे में अधिवक्ता की मौत हो गई। उक्त मोड़ पर सुबह के वक्त क्रेटा कार पर सवार होकर अधिवक्ता राजेश यादव घोरावल कचहरी जा रहे थे।
विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से जा रही ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि कार तहस नहस हो गई। घटनास्थल पर कुछ देर में भीड़ जमा हो गई। सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची क्रेटा कार चला रहे राजेश यादव को बाहर निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
क्रेन बुलाई गई, इसके बाद क्रेटा को नीचे से सड़क तक खींचा गया। घटना की जानकारी मृतक के स्वजन तक पहुंची। स्वजन तथा ग्रामीणों में कोहराम मच गया। महज एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था। घरवाले तथा ग्रामीण मौके पर जुट हुए। बाईपास पर भारी भीड़ लग गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी भीड़ जुट गई। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडेय समेत शाहगंज, करमा तथा घोरावल पुलिस मौके पर रही।
राजेश पांच भाइयों में सबसे बड़े थे। हादसे की जानकारी के बाद भाई बहन मां सभी रोते बिलखते रहे। ग्राम प्रधान सुभाष पटेल समेत ग्रामीण अस्पताल में गमगीन स्थिति में रहे। इधर अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ता अस्पताल की ओर पहुंचे। राजेश यादव अभी नए अधिवक्ता के रूप में सामने उभर कर आए थे।
