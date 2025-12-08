सोनभद्र में ट्रक के धक्के से कार सवार अधिवक्ता की मौत, सड़क जाम

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के घोरावल बाईपास पर सतौहा मोड़ के पास सोमवार की सुबह लगभग दस बजे सड़क हादसे में अधिवक्ता की मौत हो गई। उक्त मोड़ पर सुबह के वक्त क्रेटा कार पर सवार होकर अधिवक्ता राजेश यादव घोरावल कचहरी जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से जा रही ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि कार तहस नहस हो गई। घटनास्थल पर कुछ देर में भीड़ जमा हो गई। सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची क्रेटा कार चला रहे राजेश यादव को बाहर निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

क्रेन बुलाई गई, इसके बाद क्रेटा को नीचे से सड़क तक खींचा गया। घटना की जानकारी मृतक के स्वजन तक पहुंची। स्वजन तथा ग्रामीणों में कोहराम मच गया। महज एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था। घरवाले तथा ग्रामीण मौके पर जुट हुए। बाईपास पर भारी भीड़ लग गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी भीड़ जुट गई। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडेय समेत शाहगंज, करमा तथा घोरावल पुलिस मौके पर रही।