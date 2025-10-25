Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, 16 घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:50 AM (IST)

    सोनभद्र के जुगैल में जिरही मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरने से 16 लोग घायल हो गए। मन्नत पूरी करने जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। घायलों को चोपन सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ से गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुर्घटना में पिकअप सवार 20 में से 16 श्रद्धालु घायल हो गए।

    जागरण संवाददाता सोनभद्र (जुगैल)। जिरही मंदिर से दर्शन कर शुक्रवार की रात लौट रहे श्रद्धाजुओं से भरी पिकअप नेवारी-जुगैल मार्ग पर भीतरी गांव के पास करीब 30 फीट खाई में गिर गई। इस दौरान पिकअप करीब तीन से चार बार पलटी। दुर्घटना में पिकअप सवार 20 में से 16 श्रद्धालु घायल हो गए। चार को हल्की खरोंच आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद 13 घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जुगैल थाना क्षेत्र के जमुअल गांव निवासी इसरावती का बेटा विजेंद्र मुंबई में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। मजदूरी के दौरान उसकी बाएं हाथ की हथेली की उंगलियां कट गई थीं।

    इस पर वह अपने घर लौट आया था। उसके परिवार वालों ने मन्नत मानी थी कि जब उसका हाथ सही हो जाएगा तो वे जिरही देवी मंदिर दर्शन करने जाएंगे और वहां बकरे की बलि दी जाएगी। इस मन्नत को ही पूरा करने के लिए बच्चन, मेटी, अमृत, रामलाल, रीना, विमली, अंकिता, नीतू, अमरावती, नागेंद्र, रामलाल, शिवानी, प्रिती, उर्मिला, भुटाले, सत्यम, भुनेश्वर, ममता, कौलेश्वरी आदि एक पिकअप पर सवार होकर शुक्रवार को दोपहर में मंदिर गए थे।

    पिकअप अमरेश अग्रहरि चला रहा था। वहां दर्शन पूजन के बाद वह सभी घर लौट रहे थे। रात करीब नौ बजे नेवारी -जुगैल मार्ग के भीतरी गांव के जंगल में पहुंचने पर बहुत ज्यादा ढलान था। उस पर पिकअप अनियंत्रित होकर तीन से चार पलटनी खाने के बाद लगभग 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। इससे सभी सवार घायल हो गए। पिकअप पलटने से चींख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से चोपन सीएचसी भेजवाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद 13 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि जिरही देवी मंदिर से दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलटी है। उस पर 20 लोग सवार थे। 16 लोग घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल 13 श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है।