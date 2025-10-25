सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, 16 घायल

जागरण संवाददाता सोनभद्र (जुगैल)। जिरही मंदिर से दर्शन कर शुक्रवार की रात लौट रहे श्रद्धाजुओं से भरी पिकअप नेवारी-जुगैल मार्ग पर भीतरी गांव के पास करीब 30 फीट खाई में गिर गई। इस दौरान पिकअप करीब तीन से चार बार पलटी। दुर्घटना में पिकअप सवार 20 में से 16 श्रद्धालु घायल हो गए। चार को हल्की खरोंच आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद 13 घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जुगैल थाना क्षेत्र के जमुअल गांव निवासी इसरावती का बेटा विजेंद्र मुंबई में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। मजदूरी के दौरान उसकी बाएं हाथ की हथेली की उंगलियां कट गई थीं।

इस पर वह अपने घर लौट आया था। उसके परिवार वालों ने मन्नत मानी थी कि जब उसका हाथ सही हो जाएगा तो वे जिरही देवी मंदिर दर्शन करने जाएंगे और वहां बकरे की बलि दी जाएगी। इस मन्नत को ही पूरा करने के लिए बच्चन, मेटी, अमृत, रामलाल, रीना, विमली, अंकिता, नीतू, अमरावती, नागेंद्र, रामलाल, शिवानी, प्रिती, उर्मिला, भुटाले, सत्यम, भुनेश्वर, ममता, कौलेश्वरी आदि एक पिकअप पर सवार होकर शुक्रवार को दोपहर में मंदिर गए थे।

पिकअप अमरेश अग्रहरि चला रहा था। वहां दर्शन पूजन के बाद वह सभी घर लौट रहे थे। रात करीब नौ बजे नेवारी -जुगैल मार्ग के भीतरी गांव के जंगल में पहुंचने पर बहुत ज्यादा ढलान था। उस पर पिकअप अनियंत्रित होकर तीन से चार पलटनी खाने के बाद लगभग 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। इससे सभी सवार घायल हो गए। पिकअप पलटने से चींख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी।