सोनभद्र बनेगा यूपी का 'इंडस्ट्रियल पावरहाउस', 2 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी किस्मत
सोनभद्र में 85 निवेशकों द्वारा 2.06 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 54 औद्योगिक इकाइयों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डालर के लक्ष्य की दिशा में अब तक 85 निवेशकों द्वारा 2,06,008 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
इन निवेशकों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों के निवेशक भी शामिल हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि यह सोनभद्र की बढ़ती औद्योगिक साख और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है।
इन निवेश प्रस्तावों का असर अब धरातल पर भी साफ नजर आने लगा है। 54 औद्योगिक इकाइयों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में भाग लिया, जबकि 38 इकाइयों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
इन इकाइयों में कुल 5285 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे जिले में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि निवेशकों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत एनओसी की सुविधा प्रदान करने में जनपद सोनभद्र को प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके कारण जिले में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है।
ऊर्जा और भंडारण क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट
जनपद सोनभद्र में ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में अनेकों प्लांट जनपद में निवेश कर रहे हैं, जिसमें ग्रीनको ग्रुप 17181 करोड़, टोरेेंट पावर 13200 करोड़, टोरेेंट पावर 9600 करोड़, जेएसडब्ल्यू 8000 करोड, अदानी ग्रुप 7464 करोड़ और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एम प्लस तुमभद्रा द्वारा 200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।
वहीं सरकारी क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी के माध्यम से शक्तिनगर स्टेज-3 में 14400 करोड़, ओबरा सी में 13005 करोड़, ओबरा डी में 17985 करोड़, अनपरा ई में 18625 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। बताया कि कुल 38 कंपनियों में 3563 लोगों को रोजगार मिला है।
