सोनभद्र बनेगा यूपी का 'इंडस्ट्रियल पावरहाउस', 2 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी किस्मत

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डालर के लक्ष्य की दिशा में अब तक 85 निवेशकों द्वारा 2,06,008 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

इन निवेशकों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों के निवेशक भी शामिल हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि यह सोनभद्र की बढ़ती औद्योगिक साख और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है।

इन निवेश प्रस्तावों का असर अब धरातल पर भी साफ नजर आने लगा है। 54 औद्योगिक इकाइयों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में भाग लिया, जबकि 38 इकाइयों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

इन इकाइयों में कुल 5285 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे जिले में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि निवेशकों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत एनओसी की सुविधा प्रदान करने में जनपद सोनभद्र को प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके कारण जिले में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है।