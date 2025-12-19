UP Panchayat Chunav: इस बार पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी या घटी? फाइनल वोटर लिस्ट हुई पब्लिश
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो गया है। पुनरीक्षित सूची के अनुसार इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में कुल 13,08,345 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह संख्या पिछले चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में जहां 12,48,188 मतदाता पंजीकृत थे, वहीं पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में व्यापक बदलाव देखने को मिला। इस प्रक्रिया में 1,92,732 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,32,575 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इस तरह कुल मिलाकर 60,157 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से यह पुनरीक्षण किया गया है। जिससे योग्य मतदाता ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके। मतदाताओं की बढ़ी संख्या से ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
जनपद में है 621 ग्राम पंचायत, घोरावल में सर्वाधिक
जनपद के दस ब्लाकों में 621 ग्राम पंचायते है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत 108 घोरावल ब्लाक में है। दूसरे स्थान पर राबर्ट्सगंज ब्लाक है, यहां पर 105 ग्राम पंचायत है। करमा ब्लाक में 63, कोन ब्लाक में 31, चतरा में 60, चोपन में 36, दुुद्धी में 58, नगवां में 48, म्योरपुर में 72 व बभनी ब्लाक में 40 ग्राम पंचायत है।
ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची फाइनल हो गयी है। अब आपत्तियां ली जाएंगी। 60 हजार से अधिक मतदाता इस बार मतदाता सूची में नए जुड़े हैं। जगरूप पटेल, सहायक निर्वाचन अधिकारी।
आंकड़ों में ग्राम पंचायत चुनाव के मतदाता
- कुल मतदाता (वर्तमान) : 13,08,345
- कुल मतदाता (पिछला चुनाव) : 12,48,188
- पुनरीक्षण में जुड़े मतदाता : 1,92,732
- पुनरीक्षण में घटे मतदाता : 1,32,575
- शुद्ध बढ़ोतरी : 60,157 मतदाता
ब्लाकवार मतदाताओं की संख्या
- करमा 1,33,889
- कोन 89,109
- घोरावल 1,79,332
- चतरा 91,493
- चोपन 1,56,238
- दुद्धी 1,29,383
- नगवां 68,455
- म्योरपुर 2,00,565
- राबर्ट्सगंज 1,74,726
- बभनी 85,155
