सोनभद्र में दो कंटेनर से 1.20 लाख प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार, वाहन सीज

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने चुर्क लाइन मोड के पास से दो कंटेनर में एक लाख, 19 हजार, 675 शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद किया है। यह नमकीन व चिप्स के कार्टून के बीच छिपाकर रखा था। बरामद नशीले कफ सिरप की कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये है।

पुलिस ने आरोपित मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला के थाना कोतवाली शिवपुरी निवासी हेमंत पाल, ग्वालियर जनपद के माधवगंज थाना क्षेत्र के लक्खड़खाना निवासी ब्रजमोहन शिवहरे और मोहना थाना के मोहना निवासी रामगोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया है। जबकि राम नामक व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस, एसओजी व आबकारी विभाग की टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही थी।

इस दौरान पुलिस टीम ने चुर्क पुलिस लाइन मोड़ से करीब तीन सौ मीटर पहले शनिवार की शाम करीब साढ़े छह बजे दो कंटेनर को पकड़ा। उसकी जांच की तो उसमें कुल 399 प्लास्टिक की बोरियों में भरी प्रतिबंधित नशीली औषधि की करीब एक लाख 19 हजार 675 शीशियां बरामद की गईं।

कंटेनर समेत बरामद सिरप की कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये है। एएसपी ने बताया कि मौके पर बुलाए गए ड्रग निरीक्षक के जांच करने पर पुष्टि की गई कि बरामद सिरप में कोडिन नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है। पुलिस ने दोनों वाहनों को ई-चालान कर सीज कर दिया।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे गाजियाबाद से झारखंड तक नमकीन व चिप्स के कार्टून के बीच प्रतिबंधित नशीला सिरप छिपाकर ले जा रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि झारखंड पहुंचने पर उनका साथी राम उन्हें माल खाली कराने का स्थान बताने वाला था।