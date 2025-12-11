Language
    किसानों के लिए खुशखबरी: सोलर पंप पर 60% तक अनुदान, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    सोनभद्र जिले में पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सोलर पंप की बुकिंग शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक किसान 60% तक की सब्सिडी के साथ सोलर पंप प्राप्त ...और पढ़ें

    जिले में 1497 इकाइयों का लक्ष्य है, जिनका चयन ई-लाटरी से होगा।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत जिले के किसानों के लिए सोलर पंप बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यह प्रक्रिया बुकिंग विंडो से 15 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल पर सक्रिय रहेगी। जिसमें जिले के पात्र किसान 60 प्रतिशत तक के अनुदान के साथ सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    योजना के तहत किसान विभागीय वेबसाइट के दर्शन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय पांच हजार रुपये की टोकन मनी जमा करना अनिवार्य रखा गया है।

    जिन किसानों के पास इंटरनेट सुविधा या स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, वह अपनी पंजीकरण संख्या अथवा आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी सीएससी (संहज जन सेवा केंद्र) से भी बुकिंग कर सकते हैं।

    सोलर पंप की क्षमता के अनुसार आवश्यक बोरिंग माप भी निर्धारित किए गए हैं। दो एचपी के लिए चार इंच, तीन व पांच एचपी के लिए छह इंच तथा 7.5 और 10 एचपी के लिए आठ इंच बोरिंग अनिवार्य होगी। जिले में सोलर पंपों के लिए कुल 1497 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनका चयन ई-लाटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

    योजना से किसानों को यह होगा लाभ

    योजना से किसानों को बिजली कटौती से मुक्ति मिलेगी। सिंचाई लागत घटेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।