Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागे तस्कर, बैग से आठ किलो सोना बरामद 

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    सोनभद्र में पुलिस को जांच करता देख तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग में गांजा रखा था। पुलिस तस्करों को चिह्नित करने में जुट गई है। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं था। उसके चेचिस नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगाया गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक छोड़कर भागे तस्करों के बैग से आठ किलो गांजा बरामद।

    जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। नगर में शनिवार की रात वाहनों की जांच कर रही पुलिस ने एक बाइक से आठ किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को जांच करता देख तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग में गांजा रखा था। पुलिस तस्करों को चिह्नित करने में जुट गई है। चौकी प्रभारी डाला उपनिरीक्षक आशीष कुमार पटेल बताया कि शनिवार की देर शाम डाला चढ़ाई पर वे हमराहियों के साथ वाहनों की जांच डाला चढ़ाई पर उस्मान पेट्रोल पंप के पास कर रहे थे, तभी तेलगुड़वा की तरफ से एक पल्सर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति पुलिस वालों की तरफ आते हुए दिखाई दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहनों की दूर से ही चेकिंग देखकर अपनी मोटरसाइकिल को मोड़कर फिर से उस्मान पेट्रोल पंप के बगल के रास्ते से झपरहवा की तरह भागे। जिस पर पुलिस वालों ने भाग रहे मोटरसाइकिल वालों का पीछा किया तो कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति साथ में लिया हुआ बैग तथा मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए।

    मौके पर पहुंच पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो उसमें से आठ किलो गांजा बरामद हुआ। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं था। उसके चेचिस नंबर से पता किया गया तो मोटरसाइकिल प्रयागराज के सीकी खुर्द खमरिया गांव निवासी प्रिंस मौर्य पुत्र राज नारायण मौर्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।