सोनभद्र में पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागे तस्कर, बैग से आठ किलो सोना बरामद
सोनभद्र में पुलिस को जांच करता देख तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग में गांजा रखा था। पुलिस तस्करों को चिह्नित करने में जुट गई है। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं था। उसके चेचिस नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगाया गया।
जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। नगर में शनिवार की रात वाहनों की जांच कर रही पुलिस ने एक बाइक से आठ किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को जांच करता देख तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग में गांजा रखा था। पुलिस तस्करों को चिह्नित करने में जुट गई है। चौकी प्रभारी डाला उपनिरीक्षक आशीष कुमार पटेल बताया कि शनिवार की देर शाम डाला चढ़ाई पर वे हमराहियों के साथ वाहनों की जांच डाला चढ़ाई पर उस्मान पेट्रोल पंप के पास कर रहे थे, तभी तेलगुड़वा की तरफ से एक पल्सर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति पुलिस वालों की तरफ आते हुए दिखाई दिए।
वाहनों की दूर से ही चेकिंग देखकर अपनी मोटरसाइकिल को मोड़कर फिर से उस्मान पेट्रोल पंप के बगल के रास्ते से झपरहवा की तरह भागे। जिस पर पुलिस वालों ने भाग रहे मोटरसाइकिल वालों का पीछा किया तो कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति साथ में लिया हुआ बैग तथा मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए।
मौके पर पहुंच पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो उसमें से आठ किलो गांजा बरामद हुआ। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं था। उसके चेचिस नंबर से पता किया गया तो मोटरसाइकिल प्रयागराज के सीकी खुर्द खमरिया गांव निवासी प्रिंस मौर्य पुत्र राज नारायण मौर्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।