सोनभद्र में पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागे तस्कर, बैग से आठ किलो सोना बरामद 

जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। नगर में शनिवार की रात वाहनों की जांच कर रही पुलिस ने एक बाइक से आठ किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को जांच करता देख तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग में गांजा रखा था। पुलिस तस्करों को चिह्नित करने में जुट गई है। चौकी प्रभारी डाला उपनिरीक्षक आशीष कुमार पटेल बताया कि शनिवार की देर शाम डाला चढ़ाई पर वे हमराहियों के साथ वाहनों की जांच डाला चढ़ाई पर उस्मान पेट्रोल पंप के पास कर रहे थे, तभी तेलगुड़वा की तरफ से एक पल्सर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति पुलिस वालों की तरफ आते हुए दिखाई दिए।

वाहनों की दूर से ही चेकिंग देखकर अपनी मोटरसाइकिल को मोड़कर फिर से उस्मान पेट्रोल पंप के बगल के रास्ते से झपरहवा की तरह भागे। जिस पर पुलिस वालों ने भाग रहे मोटरसाइकिल वालों का पीछा किया तो कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति साथ में लिया हुआ बैग तथा मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए।