    कफ सीरप के तस्करों का नेटवर्क खंगालेगी एसआईटी, 10 सदस्यीय टीम गठित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    कफ सीरप तस्करी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। दस सदस्यीय टीम तस्करों के नेटवर्क को खंगालेगी और दोषियों पर शिकंजा कसेगी। टीम का लक्ष्य है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के तहत सजा मिले।

    सोनभद्र पुल‍ि‍स ने कफ सीरप के बड़े रैकेट को उजागर क‍िया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रतिबंधित कफ सीरप की तस्करी पर बड़ा प्रहार करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने 10 सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) कर दिया है। यह टीम तस्करों का नेटवर्क खंगालेगी और चिह्नित किए गए लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी देगी। टीम में एक निरीक्षक, तीन उप निरीक्षक और छह सिपाही शामिल किए गए हैं।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले दिनों जितना कफ सीरप बरामद हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में पांच अन्य लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है। एसआईटी संबंधितों के बारे में पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। एसआईटी हिमांचल भी जाएगी जहां प्रतिबंधित कफ सीरप बनाई जाती है। इसके अलावा बंगाल जाकर इससे जुडे तस्करों की जानकारी लेकर त्वरित कार्रवाई करेगी।

    एसआईटी के पूरे कार्यों के निगरानी की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार को सौंपी गई है। एसआईटी यह भी पता लगाएगी कि कफ सीरप की खेप कहां, कहां जाती है और इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। बता दें कि प्रतिबंधित कफ सीरप और उसके तस्करों पर सोनभद्र पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है।

    जनपद पुलिस ने सबसे पहले पिछले माह 18 अक्टूबर को पुलिस लाइन चुर्क तिराहा के पास से पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के अगुवाई में छापेमारी कर दो कंटेनर से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये कीमत का एक लाख 20 हजार शीशी प्रतिबंधित कोडिन कफ सीरप बरामद किया था। तीन आरोपित गिरफ्तार हुए थे। फिर एसओजी पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से छापेमारी कर ट्रक से एक लाख 34 हजार शीशी कफ सीरप बरामद किया जिसकी कीमत करीब सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है।

    उसके बाद गाजियाबाद से छापेमारी कर प्रतिबंधित कप सीरप बरामद किया गया। पुलिस मुंबई, हिमांचल, झारखंड, बंगाल, यूपी और बांग्लादेश तक फैले सिंडिकेट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने व सीरप बरामदगी पर कार्य करेगी। वाट्सअप काल के जरिए तस्करी करने वाले गिराेह से जुड़े तस्करों का मोबाइल नेटवर्क पुलिस टीम सर्विलांस के जरिए खंगाल रही है और उनका लोकेशन ले रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके।