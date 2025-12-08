शैली ट्रेडर्स ने किया दो वर्षों में 425 करोड़ रुपये का लेनदेन, 30 बैंक खातों में 60 लाख रुपये फ्रीज
शैली ट्रेडर्स ने दो वर्षों में 425 करोड़ रुपये का लेनदेन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के 30 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपये फ्रीज कर दिए। वित्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नशीले कफ सीरप तस्करी के संबंध में नया अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही सोनभद्र पुलिस की एसआइटी की जांच में शैली ट्रेडर्स के अकाउंट को खंगाला गया तो पिछले दो वर्षों में करीब 425 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन प्रथम दृष्टया पाया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि नशीले कफ सीरप के अवैध कारोबार में संलिप्त संबंधित करीब 30 खातों को फ्रीज कराते हुए करीब 60 लाख रुपये फ्रीज करा दिया गया है। नशीले कफ सीरप के अवैध कारोबार के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना एसआइटी कर रही है।
जांच में मुख्य स्टाकिस्ट शैली ट्रेडर्स जिससे अवैध रूप से नशीले कफ सीरप की तस्करी किया गया है, उसके समस्त वित्तीय लेनदेन, लेजर, जीएसटी इत्यादि के बारे में विवरण देने के लिए फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल को 10 दिसंबर तक उपलब्ध कराए जाने की नोटिस दी गई है।
एसपी ने बताया कि जनपद सोनभद्र में अवैध कारोबार करने वाली फर्म मां कृपा मेडिकल स्टोर एवं शिविक्षा फर्म की चेन में अन्य संबंधित फर्म दिलीप मेडिकल एजेंसी एवं आयुष इंटरप्राइजेज नई बाजार भदोही तथा शिविक्षा फर्म के प्रोपराइटर विजय गुप्ता की पत्नी अंकिता गुप्ता की परसीपुर भदोही में स्थापित फर्म राजेंद्र एंड संस ड्रग एजेंसी के भवन स्वामी को भी साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस दी गई है।
