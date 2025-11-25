Language
    बंद घर का दरवाजा तोड़कर सवा दो लाख रुपये नकदी चोरी, आभूषण लेकर फरार हुए लुटेरे

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    बंद घर का दरवाजा तोड़कर सवा दो लाख रुपये नकदी चोरी।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर पालिका के विकास नगर में सोमवार की रात चोरों ने बंद कमरे का ताला तोड़कर करीब सवा दो लाख रुपये नकद और आभूषण चोरी कर लिया। मकान मालिक को चोरी की जानकारी मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे पड़ोसियों ने फोन पर दी। फिर घर आए मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि तहरीर नहीं दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायपुर थाना क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी राजवंश सिंह राबर्ट्सगंज के विकास नगर में मकान बनाकर रहते हैं। सोमवार को वह अपने गांव कम्हरिया चले गए थे। उनकी पत्नी मायके गई हैं। घर में ताला लगा था।

    रात में चोरों ने मकान के आगे के हिस्से के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। फिर आलमारी का लाक छटका कर उसमें रखा नकदी व आभूषण चोरी कर लिया। मंगलवार की सुबह आसपास के लोगों ने ताला टूटा देख मामले की जानकारी राजवंश को दी। इस पर वह मौके पर पहुंचे और आलमारी देखा।

    उन्होंने बताया कि आलमारी में रखा सवा दो लाख रुपये नकद, मंगल सूत्र, हार, चैन, अंगूठी, नथिया, मांगटीका, पायल, झूमका, बाली आदि आभूषण चोर ले गए हैं। उधर इस संबंध में राबर्ट्सगंज कोतवाली के अपराध निरीक्षक अरविंद सरोज ने बताया कि चोरी की जानकारी हुई है। जांच कराई जा रही है।