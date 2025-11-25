बंद घर का दरवाजा तोड़कर सवा दो लाख रुपये नकदी चोरी, आभूषण लेकर फरार हुए लुटेरे
लुटेरों ने एक बंद घर का दरवाजा तोड़कर सवा दो लाख रुपये नकद और आभूषण चुरा लिए। घटना [स्थान का नाम] में हुई जब पीड़ित घर से बाहर थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर पालिका के विकास नगर में सोमवार की रात चोरों ने बंद कमरे का ताला तोड़कर करीब सवा दो लाख रुपये नकद और आभूषण चोरी कर लिया। मकान मालिक को चोरी की जानकारी मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे पड़ोसियों ने फोन पर दी। फिर घर आए मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि तहरीर नहीं दी।
रायपुर थाना क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी राजवंश सिंह राबर्ट्सगंज के विकास नगर में मकान बनाकर रहते हैं। सोमवार को वह अपने गांव कम्हरिया चले गए थे। उनकी पत्नी मायके गई हैं। घर में ताला लगा था।
रात में चोरों ने मकान के आगे के हिस्से के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। फिर आलमारी का लाक छटका कर उसमें रखा नकदी व आभूषण चोरी कर लिया। मंगलवार की सुबह आसपास के लोगों ने ताला टूटा देख मामले की जानकारी राजवंश को दी। इस पर वह मौके पर पहुंचे और आलमारी देखा।
उन्होंने बताया कि आलमारी में रखा सवा दो लाख रुपये नकद, मंगल सूत्र, हार, चैन, अंगूठी, नथिया, मांगटीका, पायल, झूमका, बाली आदि आभूषण चोर ले गए हैं। उधर इस संबंध में राबर्ट्सगंज कोतवाली के अपराध निरीक्षक अरविंद सरोज ने बताया कि चोरी की जानकारी हुई है। जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।