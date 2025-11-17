Language
    रेणुकूट की लापता युवती का शव रेणु नदी से बरामद, पुलिस जांच में जुटी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    सोनभद्र के रेणुकूट में तीन दिन पहले लापता हुई युवती का शव रेणु नदी से बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हिंडाल्को कॉलोनी निवासी अशोक कुमार शाही ने अपनी बेटी अंकिता शाही की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा।

    तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। 

    जागरण संवाददाता, (रेणुकूट) सोनभद्र। स्थानीय नगर से तीन दिन पूर्व गुमशुदा हुई युवती का शव रेणु नदी से बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेणुकूट की हिंडाल्‍को कॉलोनी निवासी अशोक कुमार शाही ने तीन दिन पहले अपनी 22 वर्षीय पुत्री अंकिता शाही के गुमशुदा होने की तहरीर थाना पिपरी में दी थी।

    तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। परिजन भी अपने स्तर से उसकी खोजबीन में लगे थे। चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि लगातार तलाश के बीच सोमवार की सुबह निहाईपाथर गांव के समीप रेणु नदी के किनारे एक युवती का शव पड़े होने की सूचना मिली।

    सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहाँ मौजूद ग्रामीणों की मदद से शव को पानी के किनारे से बाहर निकलवाया गया। पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त अशोक कुमार शाही की पुत्री अंकिता शाही के रूप में हुई। शिनाख्त की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पंचनामा भरने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, ताकि मृत्यु के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सके। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को सांत्वना दी और पूरी घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई।

    पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला आत्महत्या का है, दुर्घटना है या इसमें किसी तरह की आपराधिक घटना शामिल है। चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। युवती के मोबाइल फोन, उसके संपर्कों और गुमशुदगी से लेकर शव मिलने तक की पूरी समयरेखा खंगाली जा रही है।

    आसपास के लोगों तथा परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके। घटना से स्थानीय क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और यदि किसी की लापरवाही या साजिश सामने आती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।