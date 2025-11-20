मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। मोबाइल चोरी या छिनौती की घटनाएं आम होती जा रही है। मोबाइल चोरी होने से आर्थिक क्षति तो होती ही है साथ ही इसके बाद साइबर क्राइम का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल चोरी तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। आपकी सजगता व जागरूकता से आप चोरी हुआ मोबाइल वापस पा सकते हैं।

इसके लिए आपको सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआइआर) पोर्टल पर इसकी शिकायत करनी होगी। इसके बाद तत्काल संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी। सर्विलांस, एसओजी व जनपद पुलिस इस काम में जुट जाएगी। इस तरह से अकेले सोनांचल में ही एक साल में 570 मोबाइल वापस लौटाया जा चुका है। इसी माह दो नवंबर को ही लगभग 11 लाख की कीमत वाले चोरी हुए 101 मोबाइल मोबाइल लौटाया गया है।

पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत - अपने मोबाइल से दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

- यदि क्यूआर कोर्ड उपलब्ध नहीं है, तो सीईआइआर पोर्टल पर सीधे जाएं।

- पोर्टल खुलने पर “Report Lost/Stolen Mobile” या समान विकल्प चुनें।

- आइएमईआइ नंबर दर्ज करें।

- आइएमईआइ नंबर पता हो तो मोबाइल पर *#06# डायल करके आइएमईआइ देखें।

- मोबाइल का ब्रांड, माडल, रंग व सिम नंबर (यदि याद हो) भरें।

- घटना का संक्षिप्त विवरण, घटना की तिथि/समय और स्थान दर्ज करें।

- यदि पुलिस में एफआइआर करवाई गई है तो एफआइआर संख्या, थाने का नाम अवश्य दर्ज करें।

- यदि एफआइआर नहीं करवाई गई है तो पोर्टल निर्देशानुसार “No FIR” चुनें एवं जल्द एफआइआर दर्ज कराएं।

- संपर्क के लिए (नाम, संपर्क नंबर, ईमेल) भरें ताकि आवश्यक सूचना/अपडेट आप तक पहु्ंच सके।

- आवश्यक दस्तावेज फोटो (पहचान पत्र, खरीद-रीसीट, फोन का बाक्स/चित्र आदि) अपलोड करें यदि उपलब्ध हों।

- सबमिट पर क्लिक करें और सबमिशन की पुष्टि का नंबर संभालकर रखें।

- संदिग्ध काल/नोटिस आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी तरह के भुगतान/व्यक्तिगत जानकारी का आदान-प्रदान न करें।





सीईआइआर पोर्टल उपयचोग के लाभ

- मोबाइल के ईएमईआइ ब्लाक होने पर वह नेटवर्क पर सक्रिय नहीं होगा।

- खोया/चोरी हुआ फोन ट्रैक करने और दुरुपयोग रोकने में सहायता।

- पुलिस एवं नेटवर्क आपरेटरों को सूचनाएं तेजी से उपलब्ध होती हैं।



