    सोनभद्र में विजयगढ़ कोठी में आरती के साथ हुआ मुकुट पूजन व नारद मोहन मंचन, रामलीला शुरू

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    सोनभद्र के रामगढ़ में विजयगढ़ कोठी में धनुष यज्ञ रामलीला का मुकुट पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। वाराणसी से आए कलाकारों ने नारद मोह का मंचन किया, जिसमें नारद के क्रोध और श्राप की कथा को दर्शाया गया। देर रात तक चले इस मंचन में रामलीला कमेटी के सदस्यों समेत कई लोग शामिल हुए।

    मुकुट पूजन राजमहल के मैनेजर वीरेंद्र उर्फ लुकावन सिंह ने पूजन और आरती कर किया।

    जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। रामगढ़ कस्बा स्थित पुरानी बाजार नरसिंह भवन ( विजयगढ़ कोठी) प्रांगण में गुरुवार को विजयगढ़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धनुष यज्ञ रामलीला के पहले दिन मुकुट पूजन के बाद नारद मोह का मंचन किया गया। मुकुट पूजन राजमहल के मैनेजर वीरेंद्र उर्फ लुकावन सिंह ने पूजन और आरती कर किया।

    इस दौरान पूरा परिसर जयश्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद वाराणसी से आए रामलीला कलाकारों ने नारद मोह का बखूबी मंचन किया। नारद मोह मंचन में जब भगवान शिव के दो गण ने नारद के रूप का वर्णन करने के दौरान हंसना शुरू किया।

    दर्पण में उनका मुख दिखाए तो नारद जी क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दे दिया। कलाकारों ने नारद के तीनो लोकों की भूमिका का बखूबी मंचन किया जो काफी सराहा गया। नारद मोह का मंचन देर रात एक बजे तक चला।

    इस दौरान रामलीला कमेटी अध्यक्ष देवी प्रसाद पांडेय, मैनेजर वीरेंद्र उर्फ लुकावन सिंह, महेंद्र सिंह, बलराज मौर्य ग्राम प्रधान रामगढ़, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश केसरी, शिव गोविंद उमर वैश्य, रविंद्र क्षेत्र पंचायत सदस्य, दीपक केसरी, मनोज केसरी, सियाराम मौर्य, अमरेश गोड़, प्रदीप सिंह नेपाली, विक्की नेपाली, आकाश सिंह समेत कस्बा व क्षेत्र के कई लोग उपस्थित रहे।