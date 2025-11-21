सोनभद्र में विजयगढ़ कोठी में आरती के साथ हुआ मुकुट पूजन व नारद मोहन मंचन, रामलीला शुरू

जागरण संवाददाता, रामगढ़ (सोनभद्र)। रामगढ़ कस्बा स्थित पुरानी बाजार नरसिंह भवन ( विजयगढ़ कोठी) प्रांगण में गुरुवार को विजयगढ़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धनुष यज्ञ रामलीला के पहले दिन मुकुट पूजन के बाद नारद मोह का मंचन किया गया। मुकुट पूजन राजमहल के मैनेजर वीरेंद्र उर्फ लुकावन सिंह ने पूजन और आरती कर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान पूरा परिसर जयश्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद वाराणसी से आए रामलीला कलाकारों ने नारद मोह का बखूबी मंचन किया। नारद मोह मंचन में जब भगवान शिव के दो गण ने नारद के रूप का वर्णन करने के दौरान हंसना शुरू किया।

दर्पण में उनका मुख दिखाए तो नारद जी क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दे दिया। कलाकारों ने नारद के तीनो लोकों की भूमिका का बखूबी मंचन किया जो काफी सराहा गया। नारद मोह का मंचन देर रात एक बजे तक चला।