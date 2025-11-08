सोनभद्र पहुंचे राजा भैया, छोटे महाराज के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना

जागरण संवाददाता, शाहगंज (सोनभद्र)। बड़हर रियासत के छोटे महाराज क्रांति ब्रह्म शाह की मृत्यु 31 अक्टूबर को हो गई थी। शनिवार को रघुराज प्रताप सिंह शोक संवेदना प्रकट करने राजपुर स्थित उनके महल पर पहुंचे।

राजा भैया के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा राज परिवार के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक रघुराज प्रताप सिंह बड़हर रियासत के छोटे महाराज के निधन की सूचना पर महल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत राजकुमार क्रांति ब्रह्म शाह की चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया।