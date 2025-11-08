Language
    सोनभद्र पहुंचे राजा भैया, छोटे महाराज के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सोनभद्र पहुंचकर छोटे महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को सांत्वना दी। राजा भैया के आगमन पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

    रघुराज प्रताप सिंह शोक संवेदना प्रकट करने राजपुर स्थित उनके महल पर पहुंचे।

    जागरण संवाददाता, शाहगंज (सोनभद्र)। बड़हर रियासत के छोटे महाराज क्रांति ब्रह्म शाह की मृत्यु 31 अक्टूबर को हो गई थी। शनिवार को रघुराज प्रताप सिंह शोक संवेदना प्रकट करने राजपुर स्थित उनके महल पर पहुंचे।

    राजा भैया के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा राज परिवार के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक रघुराज प्रताप सिंह बड़हर रियासत के छोटे महाराज के निधन की सूचना पर महल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत राजकुमार क्रांति ब्रह्म शाह की चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया।

    राज परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्ति की। कहा कि इस दुख: की घड़ी में हम परिवार के साथ है। इसके बाद वह राबर्ट्सगंज स्थित एक होटल में कुछ देर के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरदेव सिंह, संजय मिश्रा, विवेक सिंह, हिमांशु सिंह, आनंद सिंह, अंकित सिंह आदि रहे।