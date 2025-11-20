सोनभद्र में डाकघर गबन मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, साेनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राबर्ट्सगंज पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। डाकघर की धनराशि गबन कर पुलिस को भ्रमित करने के लिए लूट की फर्जी सूचना देने वाले डाक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अभियुक्त द्वारा दी गई फर्जी सूचना

वाजिद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम चितोरा, पोस्ट मंडी खेरा, जनपद नूह (हरियाणा) ने थाना राबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना देते हुए बताया कि वह एक बैग में 1,80,000 रुपये तथा तीन रजिस्टर लेकर पोस्ट आफिस सुअरसोत खुर्द शाखा से दोपहर में पैदल आ रहा था। मरकरी पुल के पास पीछे से अपाचे बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसका बैग छीन लिया। प्रतिरोध करने पर उन्होंने धक्का देकर उसे गिरा दिया जिससे उसे चोटें आईं।

घटना का संक्षिप्त विवरण

बुधवार को निरीक्षक डाकघर राबर्ट्सगंज उपमंडल अंजनी कुमार राय द्वारा सूचना दी गई कि सुअरसोत खुर्द डाकघर के कर्मचारी वाजिद पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम चितोरा, पोस्ट मंडी खेरा, जनपद नूह (हरियाणा) द्वारा डाकघर की कुल 1,69,387 रुपये की धनराशि का गबन कर लिया गया है।

धनराशि हड़पने के बाद उक्त कर्मचारी ने स्वयं को बचाने के उद्देश्य से लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को झूठी सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचना शुरू की गई।

जांच में उजागर हुआ कि डाक कर्मी वाजिद ने योजनाबद्ध तरीके से 1,69,387 रुपये सरकारी धनराशि का गबन किया। गबन को छिपाने हेतु उसने लूट की झूठी सूचना तैयार कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। डाक विभाग द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी।