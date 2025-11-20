Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में डाकघर गबन मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाला आरोपी गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने डाकघर में गबन करने और लूट की झूठी कहानी रचने वाले वाजिद नामक एक डाक कर्मी को गिरफ्तार किया है। वाजिद ने 1,69,387 रुपये का गबन किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लूट की फर्जी सूचना देने वाले डाक कर्मीको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, साेनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राबर्ट्सगंज पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। डाकघर की धनराशि गबन कर पुलिस को भ्रमित करने के लिए लूट की फर्जी सूचना देने वाले डाक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियुक्त द्वारा दी गई फर्जी सूचना
    वाजिद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम चितोरा, पोस्ट मंडी खेरा, जनपद नूह (हरियाणा) ने थाना राबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना देते हुए बताया कि वह एक बैग में 1,80,000 रुपये तथा तीन रजिस्टर लेकर पोस्ट आफिस सुअरसोत खुर्द शाखा से दोपहर में पैदल आ रहा था। मरकरी पुल के पास पीछे से अपाचे बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसका बैग छीन लिया। प्रतिरोध करने पर उन्होंने धक्का देकर उसे गिरा दिया जिससे उसे चोटें आईं।

    घटना का संक्षिप्त विवरण
    बुधवार को निरीक्षक डाकघर राबर्ट्सगंज उपमंडल अंजनी कुमार राय द्वारा सूचना दी गई कि सुअरसोत खुर्द डाकघर के कर्मचारी वाजिद पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम चितोरा, पोस्ट मंडी खेरा, जनपद नूह (हरियाणा) द्वारा डाकघर की कुल 1,69,387 रुपये की धनराशि का गबन कर लिया गया है।

    धनराशि हड़पने के बाद उक्त कर्मचारी ने स्वयं को बचाने के उद्देश्य से लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को झूठी सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना राबर्ट्सगंज पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल विवेचना शुरू की गई।

    जांच में उजागर हुआ कि डाक कर्मी वाजिद ने योजनाबद्ध तरीके से 1,69,387 रुपये सरकारी धनराशि का गबन किया। गबन को छिपाने हेतु उसने लूट की झूठी सूचना तैयार कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। डाक विभाग द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी।

    थाना राबर्ट्सगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव, चौकी प्रभारी चुर्क, थाना राबर्ट्सगंज कांस्टेबल रामसिंह यादव, चौकी चुर्क, थाना राबर्ट्सगंज शामिल थे।