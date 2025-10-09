सरकारी ओडीएफ दावों की खुली पोल: ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की कमी, चौंकाने वाली घटनाओं ने खोली दावों की पोल

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पंचायत राज विभाग ने गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है। मतलब विभाग का मानना है कि कोई भी व्यक्ति गांवों में खुले में शौच में नहीं जाता, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जो खुले में शौच के दौरान हुई हैं। यानी लोग अब भी खुले में शौच जा रहे हैं और विभाग ओडीएफ घोषित होने का दावा कर अपनी पीठ थपथपा रहा है।

मसलन चोपन थाना क्षेत्र के भभाइच गांव में खुले में शौच के लिए गए व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। एक व्यक्ति खुले में शौच गया था। इस दौरान किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली। ऐसे ही कई अन्य घटनाएं हुई हैं। इसके बावजूद विभाग न तो गांवों में फैली गंदगी पर ध्यान दे रहा है और न ही लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है। सफाई कर्मी गांवों में न जाकर अधिकारियों के घर और कार्यालयों में काम कर रहे हैं। इससे सरकार के ओडीएफ अभियान को झटका लग रहा है। प्रस्तुत है खुले मे शौच जाने के दौरान हुई घटनाओं के अंश-

केस एक



बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव निवासी 23 वर्षीय अनीता देवी नौ अगस्त की सुबह घर से करीब सौ मीटर दूर बाउली में शौच के लिए गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से वह पानी में गिर गई, जिससे उसकी उसकी डूबकर मौत हो गई। घटना से एक माह पूर्व ही आपरेशन से उसे बेटा पैदा हुआ था।

केस दो



राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मकरीबारी गांव निवासी रामधनी पाल 22 सितंबर को बाइक से चोपन थाना क्षेत्र के कनछ कन्हौरा गांव गया था। वहां से लौटते समय सलखन व बेलछ गांव के बीच में घाघर नदी पुल पर बाइक खड़ा कर खुले में शौच के लिए गया। जब लौटा तो उसकी बाइक चोरी हो चुकी थी। चोपन थाना पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।