Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंड और कोहरे की वजह से यूपी रोडवेज ने लागू की नई व्यवस्था, बसों के टूटे शीशों को लेकर भी निर्देश जारी

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    सोनभद्र में ठंड और कोहरे के कारण परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब लंबी दूरी के मार्गों पर केवल नई बसें ही चलेंगी, जबकि पुरानी बसें लोकल रूटो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ठंड और कोहरे में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब लंबी दूरी के मार्गों पर केवल नई बसों का ही संचालन किया जाएगा, जबकि पुरानी बसें लोकल और छोटी दूरी के मार्गों तक सीमित रहेंगी। विभाग का मानना है कि ठंड बढ़ने और घना कोहरा पड़ने के साथ लंबी दूरी की यात्रा में जोखिम भी बढ़ जाता है, ऐसे में तकनीकी रूप से बेहतर और सुरक्षित नई बसों को ही सड़क पर उतारना जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र डिपो से वर्तमान में कुल 76 बसों का संचालन होता है। जिनमें से 40 बसें नई श्रेणी की हैं। इन्हीं नई बसों को अब वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अन्य लंबे मार्गों पर भेजा जाएगा। डिपो प्रशासन ने साफ किया है कि पुरानी बसों को लोकल रूट जैसे राबर्ट्सगंज से दुद्धी, घोरावल, ओबरा, अनपरा और आसपास के ब्लाकों के अलावा वाराणसी, मीरजापुर व चांदौली पर ही चलाया जाएगा। विभाग का कहना है कि पुरानी बसों की नियमित जांच संभव है और लोकल रूट में उनकी निगरानी और मेंटेनेंस आसान होता है।

    बसों के मिले शीशे टूटे तो फोरमैन होंगे जिम्मेदार
    डिपो प्रशासन ने बसों के रखरखाव पर भी सख्ती दिखाई है। निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी बस में शीशा टूटा पाया गया तो संबंधित फोरमैन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोहरे की स्थिति में टूटा शीशा दृश्यता को और कम कर देता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए फोरमैन को नियमित निरीक्षण करने और बसों की समय से मरम्मत सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

    लगाए गई हैं सभी बसों में आल वेदर लाइट
    डिपो के सभी बसों में आल वेदर लाइट लगा दी गई है। जिससे घने कोहरे और धुंध में ड्राइवरों को सड़क पर बेहतर दृश्यता मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इन लाइटों के सक्रिय होने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा। ठंड का मौसम शुरू होते ही डिपो स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों को सुबह-शाम निरीक्षण के लिए तैनात किया गया है, ताकि किसी भी लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

    ठंड व कोहरे को देखते हुए सोनभद्र डिपो से संचालित नई बसों को ही सिर्फ लंबी दूरी के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी बसों के शीशे ठीक हैं। फोरमैन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर कहीं पर भी समस्या होती है तो संबंधित जिम्मेदार होंगे। - विश्राम प्रसाद, एआरएम सोनभद्र डिपो।