ठंड और कोहरे की वजह से यूपी रोडवेज ने लागू की नई व्यवस्था, बसों के टूटे शीशों को लेकर भी निर्देश जारी

सोनभद्र डिपो से वर्तमान में कुल 76 बसों का संचालन होता है। जिनमें से 40 बसें नई श्रेणी की हैं। इन्हीं नई बसों को अब वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अन्य लंबे मार्गों पर भेजा जाएगा। डिपो प्रशासन ने साफ किया है कि पुरानी बसों को लोकल रूट जैसे राबर्ट्सगंज से दुद्धी, घोरावल, ओबरा, अनपरा और आसपास के ब्लाकों के अलावा वाराणसी, मीरजापुर व चांदौली पर ही चलाया जाएगा। विभाग का कहना है कि पुरानी बसों की नियमित जांच संभव है और लोकल रूट में उनकी निगरानी और मेंटेनेंस आसान होता है।



बसों के मिले शीशे टूटे तो फोरमैन होंगे जिम्मेदार

डिपो प्रशासन ने बसों के रखरखाव पर भी सख्ती दिखाई है। निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी बस में शीशा टूटा पाया गया तो संबंधित फोरमैन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोहरे की स्थिति में टूटा शीशा दृश्यता को और कम कर देता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए फोरमैन को नियमित निरीक्षण करने और बसों की समय से मरम्मत सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।



लगाए गई हैं सभी बसों में आल वेदर लाइट

डिपो के सभी बसों में आल वेदर लाइट लगा दी गई है। जिससे घने कोहरे और धुंध में ड्राइवरों को सड़क पर बेहतर दृश्यता मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इन लाइटों के सक्रिय होने से दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा। ठंड का मौसम शुरू होते ही डिपो स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों को सुबह-शाम निरीक्षण के लिए तैनात किया गया है, ताकि किसी भी लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो सके।



ठंड व कोहरे को देखते हुए सोनभद्र डिपो से संचालित नई बसों को ही सिर्फ लंबी दूरी के लिए कहा गया है। इसके अलावा सभी बसों के शीशे ठीक हैं। फोरमैन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर कहीं पर भी समस्या होती है तो संबंधित जिम्मेदार होंगे। - विश्राम प्रसाद, एआरएम सोनभद्र डिपो।