    सोनभद्र में बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एनसीएल कर्मी की मृत्यु

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    सोनभद्र में एनसीएल की कृष्णशिला कोल परियोजना में बैडमिंटन खेलते समय एक कर्मी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हरियाणा के हिसार निवासी 26 वर्षीय अशोक नार ...और पढ़ें

    खेल के दौरान अचानक उन्हें तेज दर्द हुआ और वे खेल के बीच में ही बैठ गए।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एनसीएल की कृष्णशिला कोल परियोजना में शनिवार की शाम एक परियोजना कर्मी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। हरियाणा के हिसार जनपद निवासी 26 वर्षीय अशोक नारू, जो कि कृष्णशिला परियोजना में डंपर आपरेटर के पद पर कार्यरत थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल के दौरान अचानक उन्हें तेज दर्द हुआ और वे खेल के बीच में ही बैठ गए।

    उनके सहयोगी खिलाड़ियों ने बताया कि अशोक ने दर्द की शिकायत की और इसके बाद वे गिरकर बेहोश हो गए।अशो क को तुरंत बीना स्थित अटल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया। चिकित्सकों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना सभी के लिए अत्यंत दुखदायी रही, विशेषकर उनके परिवार के लिए। अशोक की शादी पिछले वर्ष हुई थी और उनके एक पुत्र भी है, जो अब अपने पिता के बिना रह जाएगा।

    इस घटना ने एनसीएल परिवार में शोक की लहर दौड़ा दी है। अशोक की आकस्मिक मृत्यु ने उनके सहकर्मियों और अधिकारियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। एनसीएल प्रबंधन ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

    अशोक नारू की मृत्यु ने यह भी दर्शाया है कि खेल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कितनी गंभीर हो सकती हैं। बैडमिंटन जैसे खेल, जो आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं, कभी-कभी अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकते हैं। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया है कि खेल के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच कराने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। 