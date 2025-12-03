Language
    नमामि गंगे योजना के संचालन के लिए हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से किशोर की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    नमामि गंगे परियोजना के संचालन के दौरान हाईटेंशन तार टूटने से एक किशोर की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग ...और पढ़ें

     घटना ने परियोजना के सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं।

    जागरण संवाददाता, सांगोबांध (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में बुधवार को सुबह करीब सवा पांच भोर में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से पास में रखे पुआल में आग लग गई। हड़बड़ी में घर से बाहर निकला कक्षा सात का छात्र 13 वर्षीय राम प्रसाद तार की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। एक तरफ ग्रामीण आग बुझाने में लगे रहे तो दूसरी तरफ स्वजन किशोर को सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

    चौना गांव में नमामि गंगे योजना के संचालन के लिए हाईटेशन तार लगा है। उसके नीचे पास में पुआल रखा था। बुधवार की सुबह करीब सवा पांच बजे तार टूटकर गिर गया, जिससे पुआल में आग लग गई। शोर सुनकर किशोर राम प्रसाद घर के बाहर निकला तो उसका पैर तार से टच हो गया। वह कंपोजिट विद्यालय में कक्षा सात का छात्र था।

    मृतक अपने पिता का दो भाइयों में छोटा भाई था। मां फूलमती देवी की लगभग दस वर्ष पूर्व ही मौत हो गई थी। किशोर के मौत की जानकारी होते ही स्वजन में चींख पुकार मच गई। आग लगने की घटना से आसपास के ग्रामीण भी दौड़कर आग बुझाने में मदद की।

    मृतक के पिता ने ग्राम प्रधान दीनदयाल जायसवाल के सूचना दी। स्वजन डायल 112 तथा एंबुलेंस के माध्यम से किशोर को बभनी सीएचसी ले गये जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।