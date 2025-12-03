नमामि गंगे योजना के संचालन के लिए हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से किशोर की मौत

जागरण संवाददाता, सांगोबांध (सोनभद्र)। बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में बुधवार को सुबह करीब सवा पांच भोर में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से पास में रखे पुआल में आग लग गई। हड़बड़ी में घर से बाहर निकला कक्षा सात का छात्र 13 वर्षीय राम प्रसाद तार की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। एक तरफ ग्रामीण आग बुझाने में लगे रहे तो दूसरी तरफ स्वजन किशोर को सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

चौना गांव में नमामि गंगे योजना के संचालन के लिए हाईटेशन तार लगा है। उसके नीचे पास में पुआल रखा था। बुधवार की सुबह करीब सवा पांच बजे तार टूटकर गिर गया, जिससे पुआल में आग लग गई। शोर सुनकर किशोर राम प्रसाद घर के बाहर निकला तो उसका पैर तार से टच हो गया। वह कंपोजिट विद्यालय में कक्षा सात का छात्र था।

मृतक अपने पिता का दो भाइयों में छोटा भाई था। मां फूलमती देवी की लगभग दस वर्ष पूर्व ही मौत हो गई थी। किशोर के मौत की जानकारी होते ही स्वजन में चींख पुकार मच गई। आग लगने की घटना से आसपास के ग्रामीण भी दौड़कर आग बुझाने में मदद की।