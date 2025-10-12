सोनभद्र में बाइक सवार दो व्यक्तियों ने जेब से छीना मोबाइल, फिर खाते से निकाले साढ़े 19 हजार रुपये
सोनभद्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन लूट लिया और उसके खाते से हजारों रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। बदमाशों ने मोबाइल का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पैसे निकाले।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी में दो अज्ञात बाइक सवारों ने एक व्यक्ति के जेब से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल से संचालित यूपीआई से 19,520 दूसरे खाते में हस्तांतरित कर लिया। पुलिस ने इस मामले में राबर्ट्सगज कोतवाली क्षेत्र के हमीद नगर निवासी पीड़ित मोइनुद्दीन की तहरीर पर आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई है। मोइनुद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि आठ अगस्त की रात वह चोपन नगर से स्कूटी से घर लौट रहे थे। मारकुंडी के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने उनके शर्ट की जेब से मोबाइल ले लिया और भाग गए। उस समय उनके स्कूटी की रफ्तार काफी धीमी थी।
उन्होंने इस घटना की सूचना आनलाइन व प्रत्यक्ष रूप से भी उपस्थित होकर राबर्ट्सगंज कोतवाली व चोपन थाने को घटना की रात व अगली सुबह दी लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मोबाइल में आनलाइन पेमेंट एप होने के कारण खाते से धनराशि आहरण की आशंका होने पर उन्होंने 10 अक्टूबर को बैंक जाकर खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो घटना के बाद उनके खाते से चार बार में 19,520 एटीएम से एक बार व तीन बार किसी अन्य यूपीआई खाते में आहरण करने की जानकारी हुई
। उनके जीमेल से भी छेड़छाड़ की गई है। फिर उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। उनके निर्देश पर चोपन थाना पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
