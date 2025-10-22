दीपावली की शाम घर से गायब हुआ युवक, लोगों ने बिजली के बड़े खंभे पर देखा तो उड़े होश… हैरान हो रही पुलिस

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। अनपरा थाना अंतर्गत लाल टावर के समीप एक युवक दीपावली की रात घर से नाराज होकर 400 केवी के टावर पर चढ़ गया। उसे उतारने के लिये कोशिश किये जाने पर वह और उपर टावर पर चढ़ने लग रहा था।

लाल टावर बस्ती निवासी 21 वर्षीय अर्जुन बहादुर ऊर्फ मुरादों दीपावली की शाम सात बजे 400 केवी यानि चार लाख हजार क्षमता वाले बिजली के एक टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोग व स्वजन उसे उतारने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वह टावर से नीचे नहीं उतरा।

रात्रि में वह टावर से ही अपने दोस्तों से शराब की मांग की। जिसपर उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर किसी तरह उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं उतरा। सुबह में मंगलवार को इस घटना की जानकारी अनपरा पुलिस को दी गई।

मौके पर पहुंची अनपरा पुलिस एवं रेणुसागर की फायर-फाइटिंग की टीम ने भी युवक को उतारने का प्रयास किया, लेकिन टावर पर चढ़ा युवक पुलिस को देखकर टावर के और उपर चढ़ने लग रहा था, जिससे पुलिस पीछे हट जा रही थी।

क्योंकि टावर से गुजरे लाइन की क्षमता 400 केवी की है। जो तीन-चार मीटर दूरी तक के किसी चीज को खींचकर उसे जलाकर खाक कर देगी। इससे विवश होकर पुलिस पीछे हट जा रही थी। कई बार ऐसा प्रयास जारी रहा। थककर पुलिस समीप में बैठकर युवक के उतरने का इंतजार करती रही।