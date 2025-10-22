Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली की शाम घर से गायब हुआ युवक, लोगों ने बिजली के बड़े खंभे पर देखा तो उड़े होश… हैरान हो रही पुलिस

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:31 AM (IST)

    दीपावली की शाम एक युवक घर से गायब हो गया। बाद में, वह बिजली के एक बड़े खंभे पर दिखा, जिससे लोग हैरान रह गए। पुलिस भी इस घटना से अचंभित है और मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। अनपरा थाना अंतर्गत लाल टावर के समीप एक युवक दीपावली की रात घर से नाराज होकर 400 केवी के टावर पर चढ़ गया। उसे उतारने के लिये कोशिश किये जाने पर वह और उपर टावर पर चढ़ने लग रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाल टावर बस्ती निवासी 21 वर्षीय अर्जुन बहादुर ऊर्फ मुरादों दीपावली की शाम सात बजे 400 केवी यानि चार लाख हजार क्षमता वाले बिजली के एक टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोग व स्वजन उसे उतारने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वह टावर से नीचे नहीं उतरा।

    रात्रि में वह टावर से ही अपने दोस्तों से शराब की मांग की। जिसपर उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर किसी तरह उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं उतरा। सुबह में मंगलवार को इस घटना की जानकारी अनपरा पुलिस को दी गई।

    मौके पर पहुंची अनपरा पुलिस एवं रेणुसागर की फायर-फाइटिंग की टीम ने भी युवक को उतारने का प्रयास किया, लेकिन टावर पर चढ़ा युवक पुलिस को देखकर टावर के और उपर चढ़ने लग रहा था, जिससे पुलिस पीछे हट जा रही थी।

    क्योंकि टावर से गुजरे लाइन की क्षमता 400 केवी की है। जो तीन-चार मीटर दूरी तक के किसी चीज को खींचकर उसे जलाकर खाक कर देगी। इससे विवश होकर पुलिस पीछे हट जा रही थी। कई बार ऐसा प्रयास जारी रहा। थककर पुलिस समीप में बैठकर युवक के उतरने का इंतजार करती रही।

    युवक की मां रामकली ने बताया कि दीपावली की रात्रि अर्जुन अपने पिता से सौ रुपये की मांग की। घर में पैसे नहीं थी। उसे बीस रुपया दिया गया, जिससे वह नाराज होकर टावर पर चढ़ गया है। युवक अपराधी प्रवृति का भी है। वह गत माह चोरी के मामले में जेल भी गया था। युवक को टावर पर से उतारने के लिये पुलिस हर संभव कवायद जारी किये हुये है।