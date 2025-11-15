Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिल्ली मारकुंडी में खदान हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, DM ने इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:49 PM (IST)

    खदान हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम को जांच मजिस्ट्रेट नामित किया गया है, जो हादसे के कारणों का पता लगाएंगे। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बिल्ली मारकुंडी के कृष्णा खदान में हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। जिला मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ सिंह ने मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वागिश शुक्ला को मजिस्ट्रेट नामित किया है।

    उन्होंने कहा है कि यह घटना कैसे हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे (आशु) ने मांग किया कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि बिल्ली मारकुंडी में शनिवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे कृष्णा माइनिंग वर्क्स कंपनी की पत्थर खदान धस गई। हादसे में फिलहाल एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों के खदान के मलवे में दबे होने की आशंका है। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

    चर्चा है कि यह हादसा खदान में ड्रिलिंग कार्य के दौरान हुआ। नौ कंप्रेशर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य हो रहा था और प्रत्येक पर दो-दो मजदूर लगाए गए थे। इस तरह खदान हादसे के दौरान कुल 18 मजदूर कार्य कर रहे थे। घटना के बाद खदान स्वामी और पार्टनर वहां से फरार हो गए।