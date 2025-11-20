मेटा के अलर्ट के बाद पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता से बची युवक की जान

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक युवक को आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने से बचाकर उसकी जान बचाई है। इंटरनेट मीडिया पर मेटा की ओर से मिले संकेत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस का उठाया गया यह कदम परिवार को बड़ी त्रासदी से बचाने वाला रहा।

चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि बुधवार को थाना पर डीजीपी मुख्यालय कंट्रोल रूम, लखनऊ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश साहनी निवासी चोपन बैरियर ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें वह पारिवारिक तनाव एवं पत्नी से विवाद के कारण आत्महत्या करने की बात कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना चोपन पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।