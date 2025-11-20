मेटा के अलर्ट के बाद पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता से बची युवक की जान
मेटा द्वारा भेजे गए अलर्ट के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक की जान बचाई। मेटा ने पुलिस को सूचित किया था कि युवक आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है। पुलिस ने तत्परता से युवक को ढूंढ निकाला और उसे आत्महत्या करने से रोका, साथ ही उसे मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक युवक को आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने से बचाकर उसकी जान बचाई है। इंटरनेट मीडिया पर मेटा की ओर से मिले संकेत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस का उठाया गया यह कदम परिवार को बड़ी त्रासदी से बचाने वाला रहा।
चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि बुधवार को थाना पर डीजीपी मुख्यालय कंट्रोल रूम, लखनऊ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश साहनी निवासी चोपन बैरियर ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें वह पारिवारिक तनाव एवं पत्नी से विवाद के कारण आत्महत्या करने की बात कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना चोपन पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।
तत्काल मौके पर पहुंचकर तत्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित मुकेश साहनी को उनके घर का दरवाजा तोड़कर आत्महत्या करने से रोका और बचाया। मानसिक रूप से सहारा दिया। पुलिस युवक की जान बचाने में सफल रही। मुकेश साहनी ने पुलिस की काउंसलिंग के बाद आत्महत्या न करने का आश्वासन दिया। पीड़ित के पिता पिंटू साहनी को भी समझाया गया। उपनिरीक्षक रामसिंहासन शर्मा ने बताया कि मुकेश के परिवार को समझाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।