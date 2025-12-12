Language
    सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में गूंजी शहनाई, 171 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    सोनभद्र के चोपन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 171 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन के रेलवे फुटबाल मैदान पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इसमें 171 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। शादी समारोह की तैयारी वर व वधु पक्ष ने धार्मिक रीति-रिवाज के साथ की गई थी। बारात आई, उसका स्वागत किया गया और वर व वधु पक्ष के लोगों का सेवा सत्कार किया गया।

    यहां 169 हिंदू व दो मुस्लिम जोड़ों का उनके रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया। इस दौरान उन्हें केन्द्र व प्रदेश सरकार से संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। शादी में प्रति जोड़ा एक लाख रुपये व्यय किया, जिसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एंव गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि 60 हजार रुपया कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया।

    कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री दिये जाने के लिए 25 हजार की धनराशि व्यय की गई। कार्यकम आयोजन के लिए भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किया गया।

    यहां समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौंड़, विधायक सदर भूपेश चौबे, एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, जिलाधिकारी बीएन सिंह, सीडीओ जागृति अवस्थी व अन्य ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र भदौरिया ने बताया कि शादी में वैवाहिक उपहार सामग्री पायल-बिछिया, गद्दा, तकिया, साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट, चुनरी, लहंगा, चादर प्रेस, डिनर सेट, सिलिंग फैन, मिष्ठान व कन्या को कलाई घड़ी दी गई।

    चिकित्सा विभाग ने सभी जोड़ो को शगुन किट दिया। यहां डीडीओ हेमन्त कुमार सिंह, बीएसए मुकुल आनन्द पाण्डेय, डीसी मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, डीपीआरओ नमिता शरण, डीआईओएस जयराम सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।