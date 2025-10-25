सोनभद्र में पत्नी से विवाद के बाद कमरा बंद कर सामान फेंकने लगा युवक, दरवाजा तोड़ते ही मचा कोहराम
सोनभद्र में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सामान फेंकने लगा। लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो उसे पंखे से लटका पाया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में दुख का माहौल है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर पालिका के ब्रह्मनगर में शुक्रवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में चुर्क पुलिस चौकी क्षेत्र के बीरवल गांव निवासी 32 वर्षीय इंद्रजीत का शव उसके ससुराल में साड़ी से पंखे के सहारे लटका मिला। पुलिस ने छत का टीन शेड हटाकर देखा तो वह लटकता मिला। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
बीरवल गांव निवासी इंद्रजीत बेंगलुरू में किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। दीपावली से पूर्व ही वह त्योहार मनाने आया था। वह ब्रह्मनगर में स्थित अपने ससुराल में ही घर बनाकर पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था।
परिवार वालों का कहना है कि शुक्रवार की रात वह घर लौटा और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद करने लगा। फिर कुछ देर बाद सबको दूसरे कमरे में भेजकर अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उसी में सामान उठाकर इधर उधर पटकने लगा। कुछ देर बाद वह शांत हुआ तो परिवार वालों ने समझा कि उसका गुस्सा शांत हो गया है और वह चुपचाप बैठ गया है।
जब काफी देर बीत गया और उसकी कोई आवाज नहीं आई तो परिवार वालों ने उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया। इधर उधर से देखने का प्रयास किया। कुछ पता न चलने पर पुलिस को जानकारी दी।
रात करीब 12 बजे मौके पर पहुंची पुलिस छत पर गई और टीन शेड हटाकर देखा तो पाया कि इंद्रजीत का शव पंखे से लटका है। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।
