सोनभद्र में झारखंड सीमा के पोखरिया गांव में फैला मलेरिया, 70 पाजिटिव मिले
सोनभद्र जिले के झारखंड सीमा के पास पोखरिया गांव में मलेरिया फैल गया है, जहाँ 70 लोग पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर लोगों की जांच की और दवाइयां दीं। गांव में दहशत का माहौल है। विभाग ने लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करने और साफ-सफाई रखने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोन ब्लाक के पोखरिया ग्राम पंचायत के बसुहारी गांव में मलेरिया का प्रकोप फैल गया है। लगभग प्रत्येक घर से एक या दो लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुखार फैलने की सूचना उच्चाधिकारियों को दी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंच गई। टीम ने छह दिन में बुखार पीड़ित 248 लोगों की जांच की।
इसमें से 70 लोग मलेरिया पाजिटिव मिले, जिनका कैंप लगाकर गांव में ही उपचार चल रहा है। अब तक 170 घरों में मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव विभागीय टीम कर चुकी है।
यूपी के सर्वाधिक प्रभावित सोनांचल में एक बार फिर मलेरिया ने दस्तक दे दी है। झारखंड की सीमा से सटे जनपद के कोन ब्लाक के बसुहारी गांव में मलेरिया से पीड़ित लोगों ने खाट पकड़ ली है। प्रत्येक घर का कोई न कोई सदस्य मलेरिया बुखार से पीड़ित है। गांव में उपचार के लिए गए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुुखार का लक्षण मलेरिया जैसा देखा तो इसकी जानकारी विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। इस पर आठ अक्टूबर से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर मरीजों की जांच और उपचार शुरू कर दिया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अश्वनी कुमार ने बताया कि आठ अक्टूबर को बुखार पीड़ित 42 लोगों की जांच की गई जिसमें पांच लोग मलेरिया पाजिटिव मिले। इसी तरह नौ अक्टूबर को 26 जांच में सात पाजिटिव, 10 को 50 जांच में 15 पाजिटिव, 11 को 64 जांच में 2ृ1 पाजिटिव मरीज मिले।
फिर 13 अक्टूबर को विभाग की टीम ने 31 मरीजों की जांच की जिसमें 14 पाजिटिव और 14 अक्टूबर को 35 लोगों की जांच में आठ मलेरिया पाजिटिव मिले। सीएमओ ने बताया कि इन छह दिनों में 170 घरों में दवा का छिड़काव कराया गया है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि वे मच्छरदानी का प्रयोग करें। समय से दवाएं खाएं। बुधवार को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनौरा की टीम गांव में पहुंची और बुखार पीड़ितों का उपचार किया है।
